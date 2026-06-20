舘ひろし、「林さんのご子息!?」林修との接点に驚き…「広報部長とかやってて」 あす『日曜日の初耳学』
俳優の舘ひろしが21日放送のMBS／TBS系全国ネット『日曜日の初耳学』（後10：00〜）に出演する。
【動画】まさかの事実に驚き！舘ひろしと親交があった父親について明かす林修
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろし。
1986年の放送開始以来、日本中に一大旋風を巻き起こし続ける伝説の刑事ドラマ『あぶない刑事』。相棒・柴田恭兵とともに世に送り出したスタイリッシュな刑事像の裏側に林修が斬り込む！劇中、有名なあの「セクシー大下、ダンディー鷹山」というおなじみのフレーズについて、舘は「実はただ現場でおふざけで言ったアドリブ。それがそのまま定着しちゃった（笑）」と柴田恭兵とのコミカルな掛け合いから生まれた衝撃の舞台裏を告白する。
さらに、舘ひろしの代名詞とも言えるサングラス姿の裏には、「セリフを覚えていかなかったから、カンペを見るために便利だった」という前代未聞の撮影舞台裏をぶっちゃけ、型破りなトップスターの素顔を明かす。
また、舘ひろしの俳優人生をガラリと変えた最大の転換点となった名作ドラマ『パパとムスメの7日間』の撮影舞台裏にも言及。当時50代にして「女子高生役」に挑むことになった舘が、女子高生の挙動や生態を徹底的に研究したという、ストイックかつお茶目な役作りが明かされる。
番組公式Xでは予告動画を公開。林修が「ご存知なかったらいいんですけど」と前置きし、「宝酒造の林光一ってご存知ないですか？」と質問。「林さんね、はいはい」と返事する舘に「僕の父です」「広報部長とかやってて」と明かした。「本当に!? あ、そう」と驚きながら「すごくお世話になりました」と振り返り。「林さんのご子息？」と念を押すように確認する様子が紹介されている。
【動画】まさかの事実に驚き！舘ひろしと親交があった父親について明かす林修
林修先生が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、俳優界の頂点で圧倒的な輝きを放ち続ける絶対的レジェンド・舘ひろし。
1986年の放送開始以来、日本中に一大旋風を巻き起こし続ける伝説の刑事ドラマ『あぶない刑事』。相棒・柴田恭兵とともに世に送り出したスタイリッシュな刑事像の裏側に林修が斬り込む！劇中、有名なあの「セクシー大下、ダンディー鷹山」というおなじみのフレーズについて、舘は「実はただ現場でおふざけで言ったアドリブ。それがそのまま定着しちゃった（笑）」と柴田恭兵とのコミカルな掛け合いから生まれた衝撃の舞台裏を告白する。
また、舘ひろしの俳優人生をガラリと変えた最大の転換点となった名作ドラマ『パパとムスメの7日間』の撮影舞台裏にも言及。当時50代にして「女子高生役」に挑むことになった舘が、女子高生の挙動や生態を徹底的に研究したという、ストイックかつお茶目な役作りが明かされる。
番組公式Xでは予告動画を公開。林修が「ご存知なかったらいいんですけど」と前置きし、「宝酒造の林光一ってご存知ないですか？」と質問。「林さんね、はいはい」と返事する舘に「僕の父です」「広報部長とかやってて」と明かした。「本当に!? あ、そう」と驚きながら「すごくお世話になりました」と振り返り。「林さんのご子息？」と念を押すように確認する様子が紹介されている。