Î©Àî»Ö¤é¤¯¡¡¥¢¥¤¥¹£¶¼Òà¥«¥ë¥Æ¥ë¤Îµ¿¤¤á¤ËÅÜ¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤¬Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¡×
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤¬£²£°Æü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥àÂç¼ê£¶¼Ò¤Ë¥«¥ë¥Æ¥ë¤Îµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ò½ä¤Ã¤Æ¥«¥ë¥Æ¥ë¤ò·ë¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Ï£±£¶Æü¡¢ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢ÌÀ¼£¡¢¿¹±ÊÆý¶È¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¹¾ºê¥°¥ê¥³¡¢¿¹±ÊÀ½²Û¡¢ÀÖ¾ëÆý¶È¤ÎÀ½Â¤Âç¼ê£¶¼Ò¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤·¤¿¡£Êª²Á¹â¤Ë¤è¤ëÊØ¾èÃÍ¾å¤²¤Îµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤À³ÎÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³ÎÄê¤·¤¿¤é¤Ð¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»Ô¾ì·ÐºÑ¤Î´ðËÜ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢£Á¼Ò¤¬°Â¤¯¤·¤¿¤é¤Ð¡¢£Â¼Ò¤¬¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢¤¦¤Á¤â°Â¤¯¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¤½¤ì¤ÇÆÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÍè¤Ê¤Î¤Ë¡¢¾¡¼ê¤Ë¤¤¤¯¤éÊª²Á¹â¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¾å¤²¤Æ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤ó¤«¤â¿©¤Ù¤ë¡£¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤¬Î¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ì³ÎÄê¤·¤¿¤é¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÈ³Â§¤Ï¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¾ÃÈñ¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤òÇÛ¤ë¤È¤«¤Ê¤ó¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¡ØÃÍÃÊ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ðº£ÅÙ¤Ï¾®Çä¤ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂçÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´ë¶È¤ÏÀÕÇ¤»ý¤Ã¤Æ¤³¤ì¾ÃÈñ¼Ô¤Ë²¿¤«ÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£