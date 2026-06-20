「今日好き」ゆかりおカップル、“ほっぺむぎゅ”ポーズで会場沸かす「お似合いすぎ」「美男美女」【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（ABEMA／毎週月曜21時〜）に参加していた“りお”こと酒井理央、“ゆうか”こと森口優花が20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】「今日好き」成立カップル「お似合いすぎ」“ほっぺむぎゅ”ポーズ
制服姿に身を包み登場した2人は、観客に手を振りながらにこやかにランウェイを闊歩。ステージトップでは酒井が森口の頬を掴んで“ぽっぺむぎゅ”ポーズをし、観客からは黄色い歓声が上がっていた。このランウェイを受け、ネット上では「お似合いすぎ」「美男美女」「きゅんとした」などと反響が上がっている。
また、その後のトークコーナーにて「沖縄でデートするなら何したいですか？」と聞かれると、森口は「海行きたい」「一緒にサーターアンダギーとか作ってみたいです」と話していた。
今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「ラヨーン編」にてカップル成立した。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」成立カップル「お似合いすぎ」“ほっぺむぎゅ”ポーズ
◆「今日好き」ゆかりおカップル、会場沸かす
制服姿に身を包み登場した2人は、観客に手を振りながらにこやかにランウェイを闊歩。ステージトップでは酒井が森口の頬を掴んで“ぽっぺむぎゅ”ポーズをし、観客からは黄色い歓声が上がっていた。このランウェイを受け、ネット上では「お似合いすぎ」「美男美女」「きゅんとした」などと反響が上がっている。
今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「ラヨーン編」にてカップル成立した。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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