大雨による地下駐車場の浸水被害を防ぐため、出入り口を閉鎖する訓練が行われました。

去年９月、三重県四日市市の地下駐車場で大量の雨水が流れ込み約２７０台の車が浸水しました。

駐車場を出て地上へと向かう道では前方に波が…この被害を受け国は、想定を超える雨でも安全に避難できる時間を確保することなどを目指しガイドラインを策定しました。

（訓練）「浸水の恐れがございますので階段から地上へ避難をお願いします」中区の紙屋町地下駐車場では国のガイドラインをもとにした訓練が行われました。

金澤直紀記者「高さ約５５ｃｍの止水板が持ってこられました。４人の手で手際よくはめられています」

地下駐車場の出口には３０秒もかからず止水板が設置されました。歩行者用の出入り口にも止水板を置くなど、あわせて６カ所を閉鎖する手順を確認しました。

中国地方整備局 山本哲史 管理第一課長「もしもこういった場合に遭遇したら、現地係員の誘導に従って安全に避難をお願いします」

国は防災気象情報の「レベル４危険警報」が発表された場合などに、原則駐車場を閉鎖することにしています。