31歳・塩野瑛久、“ハマっている”快眠法を明かす「トゲがいっぱいついていて」「背中に穴が空くんじゃないかってぐらい…」 効果は「気付いたら寝てる」
俳優の塩野瑛久（31）が、19日放送の日本テレビ系『沸騰ワード10』（毎週金曜 後7：56〜8：54）に出演。同番組の公式インスタグラムではSNS限定の“未公開トーク”がアップされた。
【動画】金髪姿も新鮮で爽やか…！痛そうな“快眠法”について語った塩野瑛久
放送では、映画『マジカル・シークレット・ツアー』でも共演する有村架純と共に、“伝説の家政婦”志麻さんの絶品料理を試食。あまりのおいしさに有村は、「噛めば噛むほどいろんな風味が…！」とあっという間に完食した。
SNS限定未公開トークでは、「ご自身の中で沸騰中のことはありますか？」という質問に、塩野は「シャクティマット」と回答。「トゲがいっぱいついていて、その上に寝転がって何十分かいるとぐっすり眠れる」と説明した。
設楽統から「トゲトゲってのはどれくらいの硬さ？」と質問されると、「結構硬くて、結構痛いです」と回答。さらに「健康サンダルくらい？」と返されると、「それよりも鋭利で、背中に穴が空くんじゃないかってぐらい…」と説明し共演者を驚かせた。使い出して調子はいいのかと聞かれると、「気付いたら寝てる」と語った。
【動画】金髪姿も新鮮で爽やか…！痛そうな“快眠法”について語った塩野瑛久
放送では、映画『マジカル・シークレット・ツアー』でも共演する有村架純と共に、“伝説の家政婦”志麻さんの絶品料理を試食。あまりのおいしさに有村は、「噛めば噛むほどいろんな風味が…！」とあっという間に完食した。
設楽統から「トゲトゲってのはどれくらいの硬さ？」と質問されると、「結構硬くて、結構痛いです」と回答。さらに「健康サンダルくらい？」と返されると、「それよりも鋭利で、背中に穴が空くんじゃないかってぐらい…」と説明し共演者を驚かせた。使い出して調子はいいのかと聞かれると、「気付いたら寝てる」と語った。