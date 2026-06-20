【バレー女子NL】日本が6連勝で全勝キープ チェコにストレートで勝利
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週(6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)
バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は19日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。
日本は19日の第2週の第2戦でチェコと対戦、セットカウント3-0（25-15/25-23/27-25）で勝利し、開幕から6連勝としました。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。
【19日予選ラウンド結果】
セルビア 3-0 ドミニカ共和国
オランダ 3-0 ウクライナ
日本 3-0 チェコ
中国 3-0 フランス
カナダ 3-1 ブルガリア
ドイツ 3-0 ベルギー
◆カナダ開催
第1戦 ○ 3-1 フランス
第2戦 ○ 3-1 ウクライナ
第3戦 ○ 3-0 ドイツ
第4戦 ○ 3-2 カナダ
◆フィリピン開催
第5戦 ○ 3-2 セルビア
第6戦 ○ 3-0 チェコ
第7戦 ドミニカ共和国
第8戦 イタリア
◆日本開催
第9戦 ブラジル
第10戦 タイ
第11戦 トルコ
第12戦 ポーランド