◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第2週(6月17日〜21日、フィリピン・パサイシティ)

バレーボール女子ネーションズリーグ(NL)は19日、予選ラウンド第2週の試合が各地で行われました。

日本は19日の第2週の第2戦でチェコと対戦、セットカウント3-0（25-15/25-23/27-25）で勝利し、開幕から6連勝としました。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。

【19日予選ラウンド結果】

セルビア 3-0 ドミニカ共和国

オランダ 3-0 ウクライナ

日本 3-0 チェコ

中国 3-0 フランス

カナダ 3-1 ブルガリア

ドイツ 3-0 ベルギー

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3-1 フランス第2戦 ○ 3-1 ウクライナ第3戦 ○ 3-0 ドイツ第4戦 ○ 3-2 カナダ◆フィリピン開催第5戦 ○ 3-2 セルビア第6戦 ○ 3-0 チェコ第7戦 ドミニカ共和国第8戦 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド