◆米大リーグ ドジャース６ｘ―５オリオールズ（１９日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースがオリオールズに９回に逆転サヨナラ勝ちで４連勝を飾った。先発の佐々木朗希投手（２４）が６回途中４安打３失点。父親としての役割を果たすためにチームを離脱した大谷翔平投手（３１）の不在をカバーした。試合は３−５の９回にベッツの８号ソロで１点差とし、ラッシングが２点適時打で逆転サヨナラ勝ちした。

この日の試合に大谷の姿はなかった。真美子夫人の第２子出産に伴い、球団は「今週末のどこかで復帰する見込みだ」とした。チームの顔が今季４度目の欠場となる中、朗希は序盤からアクセル全開だった。

５回までは１安打無失点と圧巻の投球を披露した。初回。先頭の１番ウォードに中前打を許したが、中堅パヘスが二塁を狙った打者走者を刺してアウト。朗希は結果的に３人で初回の攻撃を片づけた。２回は４番バサロを直球、５番タベラスをスライダーで空振り三振。前の回から３者連続三振と圧倒した。３回には８番ホリデーに最速１００・６マイル（約１６１・９キロ）を計測。４回にはヘンダーソンを１００・５マイル（約１６１・７キロ）直球で空振り三振に斬るなど１００マイル（約１６０・９キロ）超えを５球と球威抜群だった。

しかし、３点リードの６回。先頭ホリデーに左前打を許したが、２死一塁までこぎ着けた。しかし、２番ヘンダーソンに内角のスプリットを右翼席に着弾する２ランとされて１点差。３番アロンソには９８マイル（約１５７・７キロ）直球を痛打され、左翼席への同点ソロ。朗希はその場でガックリとうなだれた。

前回１２日（同１３日）の敵地・ホワイトソックス戦では「左膝の炎症」で大谷が欠場。朗希にとっては２登板連続で“大谷抜き”を強いられる中、最低限試合をつくって責任は果たしたが、勝ち切れなかった。

なお、大谷は昨年４月１８日（同１９日）には真美子夫人の第１子出産に立ち会うため「父親リスト」入り。１９日（同２０日）に真美子夫人が第１子となる長女を出産したことをインスタグラムで発表した。その時は１９日夜にロサンゼルスからテキサスに移動してチーム合流。２０日（同２１日）の敵地・レンジャーズ戦で復帰し、欠場したのは２試合だけだった。