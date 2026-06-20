ＮＨＫの廣瀬智美アナウンサー（４４）が近く退局し、巨人の球団職員へ異例の転身をすることが１９日にスポーツ報知の取材で明らかになったが、入社後はチーム編成に関わる予定であることが２０日、新たに明らかになった。かつてアナウンサー時代に廣瀬アナを取材した記者は、廣瀬アナの“可能性”を感じていた。

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巨人職員への転身が決まったＮＨＫの廣瀬智美アナ。そのコミュニケーション能力に驚いたことがある。記者は２０２３年５月に担当番組「ＮＨＫのど自慢」（日曜・後０時１５分）に関してインタビュー。当時は新型コロナ禍の真っ最中だったため、画面越しでの会話だった。

出場者が歌い始める前、「結婚〇年目。奥さんへの感謝を込めて歌います―」のように簡単な紹介文を考えるのが大変だと明かしていた。その後、あれこれと歌について話すうちに脱線し、廣瀬アナも記者もお互いカラオケが好きという話題へ。廣瀬アナは「大学時代もフリータイムで夜中じゅう歌っていたこともあります」と“武勇伝”を語っていた。「採点ゲーム」をやると、全然点数が出ないという文句でも盛り上がり「家族にも『音が外れている』と言われたことがあって。私が歌っても鐘は鳴らないと思います」と苦笑いしていた。

インタビューが終わる頃には、すっかり打ち解けたような雰囲気にさせられ、最後には「もし浦本さんが出るのなら『４４歳（当時）。子育てを頑張る新聞記者さんです』と紹介しますよ」と冗談交じりに言ってくれた。初対面（しかも画面越し）だったはず。アナウンサーの会話力の高さを身をもって感じさせられた。

新しい職場へ飛び込むのも、多くの野球選手と関わるのも、コミュニケーション能力が必要とされることは間違いない。私は廣瀬アナの成功を確信している。（元ＮＨＫ担当・浦本将樹）