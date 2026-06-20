６月２０日の東京４Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１４００メートル）は、１番人気に支持されたルークウォーム（牝、美浦・手塚貴久厩舎、父トゥーダーンホット）が、鮮やかに逃げ切ってデビュー戦を白星で飾った。父は現役時代、１９年のサセックスＳなど欧州で芝マイル以下のＧ１を３勝している。勝ち時計は１分２２秒３（稍重）。

内の２番枠から好スタートを決めて、外からユリアが競りかけてきそうだったが、結果的に相手が控えたためハナヘ。そのまま楽な手応えで直線を向くと、後続を寄せ付けずに２馬身半差の完勝だった。スローペースで“ヨーイドン”の競馬になったなかで、逃げて上がり２位の３３秒９をマークできたのは中身が濃かった。

津村明秀騎手は「競馬はお利口な馬で、言うことのない雰囲気でいけました。ゲートを出てから考えようと思っていましたが、行く馬がいなかったので、気分を害さずにリズム良くいきました。控えても大丈夫そうです。ハナに行って３３秒９で上がれたので、いい脚を使えたと思います。距離は１ハロン延びても大丈夫そうです」と、満足げに振り返った。

手塚久調教師は「スピードが違った感じですね。逃げなくてもよかったが、１１番が行かなかったので。しまいもしっかり伸びていたし、１６００メートルまでは全然もつと思います。２歳のいいところまでいけそうです」と、今後への期待を膨らませた。