「かっけえええ」「メキシコ代表っぽい」「マジやば」藤枝の新ユニフォームに絶賛続々
藤枝MYFCは19日、2026-27シーズンの男子トップチームが着用するユニフォームのデザインが決定したことを発表した。
フィールドプレーヤーは1stが藤色、2ndが白で、GKは1stが黄色、2ndが緑。胸スポンサーはフィールドプレーヤーが『東西工業株式会社』、GKが『富士フイルム株式会社』となっている。
クラブ公式サイトによると、コンセプトは「Merge(マージ):結合する、融合する」。「クラブフィロソフィーである『激しい攻撃と組織的守備』。関わる全ての方の心を揺さぶり勇気・希望・感動を与えるようなサッカーを展開するなかで、ボールやスパイク、選手たちの気勢、マスコット、そしてクラブを包み込むファン・サポーター・パートナーの熱量が混ぜ合わさり一つとなって目の前の戦いに挑む様子を表現」と紹介している。
藤枝の公式X(@fujiedamyfc_pr)には「デザインかっけえええ!!!!!」「マジやば」「今までに無い感じで良いね」「(GK用が)メキシコ代表っぽくて好きだぞ」「GKユニフォーム人気出そう」「フィールドプレイヤーとキーパーとで胸スポンサー違うんだね!」「キーパーはFUJIFILMじゃん!!」「とうとう大型スポンサーのクラブに片足突っ込んだ」といった感想が寄せられた。
新ユニフォームの販売については、Jリーグオンラインストアで6月下旬の取り扱い開始を予定している。
フィールドプレーヤーは1stが藤色、2ndが白で、GKは1stが黄色、2ndが緑。胸スポンサーはフィールドプレーヤーが『東西工業株式会社』、GKが『富士フイルム株式会社』となっている。
クラブ公式サイトによると、コンセプトは「Merge(マージ):結合する、融合する」。「クラブフィロソフィーである『激しい攻撃と組織的守備』。関わる全ての方の心を揺さぶり勇気・希望・感動を与えるようなサッカーを展開するなかで、ボールやスパイク、選手たちの気勢、マスコット、そしてクラブを包み込むファン・サポーター・パートナーの熱量が混ぜ合わさり一つとなって目の前の戦いに挑む様子を表現」と紹介している。
新ユニフォームの販売については、Jリーグオンラインストアで6月下旬の取り扱い開始を予定している。
| 2026/27明治安田J2リーグ ユニフォームデザインおよびサプライヤー決定!— 藤枝MYFC (@fujiedamyfc_pr) June 19, 2026
テーマは「Merge」(結合する、融合する)
▼ 詳細はこちらhttps://t.co/QMseqpJtTo#藤枝MYFC pic.twitter.com/N1WeUaOa2T