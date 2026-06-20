Netflix週間視聴ランキング（番組）：『鉄槌教師』1位、『喧嘩独学』は2位初登場【6/8/26 - 6/14/26】
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（6月8日〜6月14日）を発表。映画以外の番組部門では、韓国ドラマ『鉄槌教師』が前週4位から首位に浮上した。91の国・地域でTOP10入りし、46の国・地域で1位を獲得。グローバルランキング（非英語番組部門）でも2週連続首位を記録するなど、世界的なヒットとなっている。
【動画】Netflixシリーズ『鉄槌教師』予告編
6月5日に配信された『鉄槌教師』は、いじめの被害者を守り、学校内の秩序を回復するために設立された架空の政府機関「教育権保護局（Educational Rights Protection Bureau／ERPB）」のメンバーの活躍を描く。
2022年のドラマ『未成年裁判』でタッグを組んだ俳優のキム・ムヨル、イ・ソンミン、そしてホン・ジョンチャン監督が再集結。ERPB創設者チェ・ガンソク（イ・ソンミン）と、調査官ナ・ファジン（キム・ムヨル）らは、目的のためなら手段を選ばない覚悟を持って問題に立ち向かう。
2位には、国内累計閲覧数5.4億回、世界累計閲覧数22.8億回（※2026年1月時点）を超える人気ウェブトゥーンを実写化した『喧嘩独学』が初登場。『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の監督・武内英樹と脚本家・徳永友一がタッグを組み、理不尽な現実に立ち向かう高校生の逆襲劇を描く。
主人公・志村光太（鈴鹿央士）は、母親・美由紀（原田美枝子）の入院費用を稼ぐため、アルバイトに追われながら、学校ではクラスメイトのハマケン（長田拓郎）やカネゴン（菅生新樹）から暴力を振るわれるつらい日々を耐えていた。しかし、あるアクシデントをきっかけに志村の人生は一変する。たまたま配信されてしまった喧嘩の動画が大バズり。「喧嘩配信」が金になると知ったカネゴンからの提案を受け、志村は投げ銭で大金を稼ぎ、底辺からの脱出を目指すことになる。
5位の『フィクサー』は、唐沢寿明主演で、世の中を裏から操る“フィクサー”を主人公に、彼の暗躍と金と権力に群がる人間たちを3シーズンにわたって描いた大型ドラマシリーズ。
6位には、今年1月からTBS系で放送されたアニメ『うるわしの宵の月』が初登場した。女子なのに王子と呼ばれている高校生・滝口宵。同じく王子と呼ばれている学校の人気者・市村琥珀。そんなふたりの甘いラブストーリー。実写映画版の公開も予定されている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（6月8日〜6月14日）
1：鉄槌教師（TOP10入り週数：2）
2：喧嘩独学（1）
3：素晴らしき新世界（6）
4：誰かがこの町で（2）
5：フィクサー（1）
6：うるわしの宵の月（1）
7：地獄に堕ちるわよ（7）
8：転生したらスライムだった件 第4期（10）
9：黄泉のツガイ（10）
10：田鎖ブラザーズ（9）
【動画】Netflixシリーズ『鉄槌教師』予告編
6月5日に配信された『鉄槌教師』は、いじめの被害者を守り、学校内の秩序を回復するために設立された架空の政府機関「教育権保護局（Educational Rights Protection Bureau／ERPB）」のメンバーの活躍を描く。
2位には、国内累計閲覧数5.4億回、世界累計閲覧数22.8億回（※2026年1月時点）を超える人気ウェブトゥーンを実写化した『喧嘩独学』が初登場。『翔んで埼玉』『はたらく細胞』の監督・武内英樹と脚本家・徳永友一がタッグを組み、理不尽な現実に立ち向かう高校生の逆襲劇を描く。
主人公・志村光太（鈴鹿央士）は、母親・美由紀（原田美枝子）の入院費用を稼ぐため、アルバイトに追われながら、学校ではクラスメイトのハマケン（長田拓郎）やカネゴン（菅生新樹）から暴力を振るわれるつらい日々を耐えていた。しかし、あるアクシデントをきっかけに志村の人生は一変する。たまたま配信されてしまった喧嘩の動画が大バズり。「喧嘩配信」が金になると知ったカネゴンからの提案を受け、志村は投げ銭で大金を稼ぎ、底辺からの脱出を目指すことになる。
5位の『フィクサー』は、唐沢寿明主演で、世の中を裏から操る“フィクサー”を主人公に、彼の暗躍と金と権力に群がる人間たちを3シーズンにわたって描いた大型ドラマシリーズ。
6位には、今年1月からTBS系で放送されたアニメ『うるわしの宵の月』が初登場した。女子なのに王子と呼ばれている高校生・滝口宵。同じく王子と呼ばれている学校の人気者・市村琥珀。そんなふたりの甘いラブストーリー。実写映画版の公開も予定されている。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（6月8日〜6月14日）
1：鉄槌教師（TOP10入り週数：2）
2：喧嘩独学（1）
3：素晴らしき新世界（6）
4：誰かがこの町で（2）
5：フィクサー（1）
6：うるわしの宵の月（1）
7：地獄に堕ちるわよ（7）
8：転生したらスライムだった件 第4期（10）
9：黄泉のツガイ（10）
10：田鎖ブラザーズ（9）