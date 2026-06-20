再びあごひげの毛づくろいを始めた麦くん。もう少しあごひげを楽しんでいたかったようです。夫さんは、麦くんに舐めてもらえてとてもうれしそうにしているとのことでした。

麦くんが夫さんのあごひげにほおずりをする様子は、YouTubeで4,529回以上も再生され、「汗とか匂いの素になる有機分子の構造がマタタビの成分と似てるのかも」「ねこはふやけるくらい舐めてくれることがある そのトリガーが何なのかは分からない… ねこはねこだから…」「ひげ剃れなくなりますな これは、可愛くて良いね 憎めない可愛さで」「パパさん、麦ちゃんに愛されてますねｗｗｗ」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「茶トラの麦」さまには、麦くんの日々の記録がたくさん投稿されています。投稿主さんや夫さんとのほのぼのとしたやり取りを見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「茶トラの麦」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。