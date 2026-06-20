ハワイで育ち、音楽やアートを通じてＡＬＯＨＡの精神を発信し続けるアーティストのＳＨＥＮが９月に初の単独ライブ「Ｃｈｏｏｓｅ Ｔｏ Ｂｅ Ｈａｐｐｙ―ＳＨＥＮ ＬＩＶＥ ２０２６」を開催することを２０日、発表した。９月１日に大阪公演（梅田のバナナホール）、同３日に東京公演（渋谷のＰＬＥＡＳＵＲＥ ＰＬＥＡＳＵＲＥ）のステージに立つ。

２００８年に初のソロアルバム「ＳＯＬＡＩＲＯ」のリリース以降、ソロアーティストとしても独自の音楽活動を展開。ハワイで育まれた自然観やスピリチュアリティー、日本での活動を通じて培われた感性を融合させ、メッセージを発信し続けてきた。

今年に入って、４月に新曲「Ｂｒｅａｔｈｅ Ａｌｏｈａ Ｎｏｗ」を配信リリース。同タイトルを冠した自身初のアートエキシビションを開催し、アートを通じた表現にも挑戦した。さらに日本最大級のハワイイベント「ＡＬＯＨＡ ＴＯＫＹＯ」ではトリを務めた。

今回のライブは、新たな一歩となる単独公演。ＡＬＯＨＡの精神と、日本で歩んできたキャリアの軌跡を織り交ぜた特別なライブとなりそうだ。