ロバート馬場、超簡単“悪魔の甘酢チキン” ひと手間で段違いに美味しくなる
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が19日、自身のYouTubeを更新。「反則級の旨さで止まらん！【悪魔の甘酢チキン】安価な手羽元で作る超簡単“スタミナレシピ”」と題した動画をアップした。
【動画】ひと手間で段違い！超簡単“悪魔の甘酢チキン”
概要欄では「今回は、肉厚でジューシー！指まで舐めたくなる「甘酢チキン」です。値段の安い手羽元なのに、ひと手間加えるだけで段違いに美味しくなりますよ・スタミナ満点のレシピなので、これからの暑い季節にぜひ作ってみてください♪」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「サムネだけでも食欲わきます」「何本もいけちゃいそう」「これは絶対おいしいやつ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】ひと手間で段違い！超簡単“悪魔の甘酢チキン”
概要欄では「今回は、肉厚でジューシー！指まで舐めたくなる「甘酢チキン」です。値段の安い手羽元なのに、ひと手間加えるだけで段違いに美味しくなりますよ・スタミナ満点のレシピなので、これからの暑い季節にぜひ作ってみてください♪」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低めとあって、ファンからは「サムネだけでも食欲わきます」「何本もいけちゃいそう」「これは絶対おいしいやつ！」などといった感想が相次いで寄せられている。