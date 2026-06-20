元NMB48でモデルの上西怜（25）が19日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。

「初音ミク」とつづり、“電子の歌姫”と称される人気キャラクターの銀、黒、緑を基調としたコスチュームに緑のネクタイ姿。緑色のロングヘアはツインテールに束ねて黒いヘッドホンをつけ、さまざまなポーズをとる動画も公開した。

ファンやフォロワーからも「国宝級」「破壊力すごい」「美しい」「可愛い過ぎる」「最上級にお似合い」「クオリティが高すぎる」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はB1大阪エベッサ応援アンバサダー。今年4月には自身初のコスプレ写真集「＃れーちゃんこれくしょん」を発売。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。