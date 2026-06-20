「ダンスがうまい」と思う嵐のメンバーランキング！ 2位「松本潤」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に、嵐に関するアンケートを実施しました。その中から、ダンスがうまいと思う嵐のメンバーランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
ライブの演出も手がけ、パフォーマンスに対して並々ならぬこだわりを持つ松本潤さん。ステージ上での美しくダイナミックな見せ方を知り尽くしており、指先の動き一つからステップに至るまで、洗練されたスタイリッシュなダンスで観客を魅了し続けています。
▼回答者コメント
「踊りのキレがあると思うから」（30代女性／東京都）
「オリジナリティもあり、自分のかっこよさをうまく表現できているから」（30代女性／東京都）
「手足の長さを活かしたダイナミックな魅せるダンスに定評があると思います」（30代男性／福島県）
圧倒的な票数を獲得してトップに立ったのは、ジャニーズ屈指の実力派として知られる大野智さん。激しい動きでも体幹が一切ブレず、まるで重力を感じさせない軽やかなステップや、嵐の楽曲の振付も多数手がけるそのハイレベルなダンススキルは、多くの人を感動させています。
▼回答者コメント
「体幹がブレず、段違いの実力。1人だけ身体のキレが違う」（30代女性／大阪府）
「体幹がブレない綺麗なダンスだと思うから」（20代女性／愛知県）
「大野智さんのダンスは、力みのない滑らかな動きと高い表現力が魅力です。難しい振り付けでも自然にこなし、一つひとつの動きが音楽と美しく調和しているため、思わず目を引かれます」（20代女性／福井県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【5位までの全ランキング結果を見る】
2位：松本潤／60票
ライブの演出も手がけ、パフォーマンスに対して並々ならぬこだわりを持つ松本潤さん。ステージ上での美しくダイナミックな見せ方を知り尽くしており、指先の動き一つからステップに至るまで、洗練されたスタイリッシュなダンスで観客を魅了し続けています。
「踊りのキレがあると思うから」（30代女性／東京都）
「オリジナリティもあり、自分のかっこよさをうまく表現できているから」（30代女性／東京都）
「手足の長さを活かしたダイナミックな魅せるダンスに定評があると思います」（30代男性／福島県）
1位：大野智／193票
圧倒的な票数を獲得してトップに立ったのは、ジャニーズ屈指の実力派として知られる大野智さん。激しい動きでも体幹が一切ブレず、まるで重力を感じさせない軽やかなステップや、嵐の楽曲の振付も多数手がけるそのハイレベルなダンススキルは、多くの人を感動させています。
▼回答者コメント
「体幹がブレず、段違いの実力。1人だけ身体のキレが違う」（30代女性／大阪府）
「体幹がブレない綺麗なダンスだと思うから」（20代女性／愛知県）
「大野智さんのダンスは、力みのない滑らかな動きと高い表現力が魅力です。難しい振り付けでも自然にこなし、一つひとつの動きが音楽と美しく調和しているため、思わず目を引かれます」（20代女性／福井県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)