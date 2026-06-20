東京女子プロレスに所属する上福ゆき（33）が20日までに自身のインスタグラムを更新。クレープを食べるオフショットなどを投稿した。

自身のインスタグラムで「365日甘いもの食べて過ごしたいです」とつづり始めた。

「安い生クリームを飲みながらヌテラにリッツぶち込んでかき混ぜてスプーンで食べるのが好きです」とクレープを食べるオフショットなどを投稿した。

ハッシュタグでは「#激甘党」と記した。

ネットでは「最高！」「可愛すぎる！」「デートしてる気分」「めちゃくちゃ美人」「映える」などの声があがった。

上福はグラビアタレントとして活動しながらも2017年8月にプロレスデビュー。20年11月に第5代インターナショナル・プリンセス王者に輝き、ベルト初戴冠。1メートル73の長身を生かした必殺技のフェイマサーやドロップキックやビッグブーツなどでファンを魅了。近年ではシンガポールや中国などアジアの団体にも参戦して活躍している。団体内では上原わかなとのタッグ「Ober Eats」でタッグ王者に輝き、今年6月の後楽園大会では元SKE48の荒井優希が保持する“団体の至宝”プリンセス・オブ・プリンセスにも挑戦した。