伊織もえ、レトロポップな大胆グラビア披露 『旬撮GIRL Vol.30』表紙に登場
人気コスプレイヤーの伊織もえが、発売中のグラビア写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.30』の表紙を飾った。
【別カット】提灯の光に照らされ儚げな表情を見せる豊田ルナも登場
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作には、伊織のほか、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAら人気グラビアタレントが集結し、撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載している。
表紙と巻頭グラビアを務める伊織は、「60sサイケ＆グラマラス」をテーマに登場。1960年代のサイケデリックカルチャーをイメージした鮮やかな世界観の中で、多彩な表情と存在感を披露している。
伊織は2015年からコスプレイヤーとして活動を開始。国内外のイベントで人気を集め、これまでに表紙を飾った雑誌は150冊を超えるなど、コスプレ界を代表する存在として活躍を続けている。
近年はグラビアだけでなく、ラジオパーソナリティやタレントとしても活動の幅を広げており、interfm『伊織もえの電脳らじお』に出演中。
【別カット】提灯の光に照らされ儚げな表情を見せる豊田ルナも登場
『旬撮GIRL』は、『週刊SPA!』で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。記念すべき30号となる今作には、伊織のほか、福井梨莉華、すみぽん（高倉菫）、本多もか、豊田ルナ、HARUKAら人気グラビアタレントが集結し、撮り下ろしカットを大ボリュームで掲載している。
伊織は2015年からコスプレイヤーとして活動を開始。国内外のイベントで人気を集め、これまでに表紙を飾った雑誌は150冊を超えるなど、コスプレ界を代表する存在として活躍を続けている。
近年はグラビアだけでなく、ラジオパーソナリティやタレントとしても活動の幅を広げており、interfm『伊織もえの電脳らじお』に出演中。