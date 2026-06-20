「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「無能なリーダー」の特徴

「なぜかこの職場は不満だらけ」

「部下が評価に納得していない」

「頑張っても意味がない空気がある」

そんな組織には、共通する問題があります。

それは、リーダーが「感情で評価している」ことです。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

リーダーとしての「位置」が理解できたら、次は部下の位置についてです。

部下にも、「自分は今、どういう位置に身を置いているか」を正しく認識させることが大切です。

リーダーがすべきこと。それは、「誰から評価されるのかを理解させること」です。

――『リーダーの仮面』より

組織とは、「誰が誰を評価するか」が明確だから機能します。

しかし、無能なリーダーほど、この評価を曖昧にします。

仲がいい人を高く評価する。

話しやすい人を優遇する。

感情で印象が変わる。

こうなると、組織は一気に崩壊します。

人は「評価」で生きている

人間は誰かから評価されないと生きていけません。

誰かから評価されて、その対価として給料などの、生きるための糧を得ています。

それが社会の仕組みです。

自分が糧を得るにあたり、「今、自分が評価を得なければいけない存在は誰なのか」を正しく認識する必要があります。

――『リーダーの仮面』より

会社とは、「評価システム」です。

つまり、何をやれば評価されるのか、誰に評価されるのか、どの基準で評価されるのか。

これが明確でなければ、人は安心して働けません。

無能なリーダーほど、ここを曖昧にします。

「正しく評価されない」が始まったら危険

組織においては、通常の社員は直属の上司に評価される存在です。上司はそのまた上司に評価されます。

トップにいる社長を評価する人は、組織の中には存在しませんが、社長は、お客さんや株主など、「社会」から評価されます。

当たり前のように聞こえますが、問題を抱える組織では、この当たり前のことができていません。

部下の人たちをヒアリングすると、「正しく評価なんかされるわけがない」という意見が返ってきます。

それは、リーダーが感情による評価をしていることが原因です。

リーダーには「平等に見ること」が求められます。つまり、仮面をかぶって事実だけで評価を下せているかどうかが問われるのです。

――『リーダーの仮面』より

これは、組織崩壊の初期症状です。

「どうせお気に入りが得する」

「頑張っても意味ない」

「評価なんて適当」

こういう空気が出始めたら、原因はほぼリーダーです。

感情で評価するから、組織に「納得感」がなくなるのです。

いますぐ降格しないといけない無能なリーダー。

それは、「感情で評価する人」です。

リーダーの仕事は、好き嫌いで人を見ることではありません。

事実を見て、平等に評価することです。

その基準が崩れた瞬間、組織は壊れるのです。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計185万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。