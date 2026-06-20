第四北越フィナンシャルグループは18日、地域創生を専門に手がける子会社「REGIONAL SHIFT」を設立しました。本社は東京都中央区京橋に置き、資本金は9000万円。代表取締役社長には第四北越銀行の専務執行役員だった高橋伸彰氏が就任しました。

人口減少・少子高齢化、首都圏への人材流出といった構造的な地域課題に対応するため、同グループは金融機能の枠を超えた取り組みを本格化させます。現在、妙高エリアの大規模観光開発案件を契機とした地域産品の活用促進や、周遊・滞在型観光の促進に向けた取り組みの検討を進めています。



新会社は、観光・食・文化・スポーツ等を起点とした交流人口の創出や、地域産品の販路開拓・ブランディング支援、自治体や大学との連携プロジェクト推進などを主な事業として展開します。



同グループは2027年4月1日、株式会社群馬銀行との経営統合により「群馬新潟フィナンシャルグループ」を発足させる予定です（両社の臨時株主総会における承認および関係当局の許認可等が前提）。



新会社はこの新金融グループにおいて、地域創生の「ハブ（核）」として機能することを目指します。群馬銀行からの出向者受け入れも設立当初から行い、新潟県・群馬県双方の地域資源を活用した広域的な地域創生モデルの構築に取り組みます。