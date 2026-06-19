【FIFAワールドカップ2026】カナダ代表 6ー0 カタール代表（日本時間6月19日／BCプレイス・バンクーバー）

【映像】骨折退場で交代選手、“低弾道FK”を放つ瞬間

負傷したチームメイトに捧げる一撃となった。骨折によって途中交代を余儀なくされたカナダ代表MFイスマエル・コネに代わって出場したMFネイサン・サリバが直接FKを決めると、その直後に仲間への敬意を示すセレブレーションを披露した。

日本時間6月19日、FIFAワールドカップ2026グループB第2節でカナダ代表はカタール代表と対戦した。

試合ではカタール代表に2枚のレッドカードが提示されるなど、荒れた展開に。53分にはMFアッシム・マディボが危険なタックルを見舞い、カナダ代表MFコネが負傷交代。同選手には一発退場が命じられた。

担架で運ばれてピッチを後にしたコネに代わって投入されたサリバは、チームが3ー0とリードしていた64分、負傷したチームメイトに捧げるゴールを決める。

ゴールまで約20mの位置でFKを獲得すると、右利きの背番号25は、人数の少ないカタール代表の壁の隙を見逃さなかった。壁の外側を巻く低い弾道のシュートを放つと、鋭い一撃はポストの内側を叩いてゴールへと吸い込まれた。

得点後、サリバは負傷交代したコネの背番号「8」を両手で表現するセレブレーションを披露。さらにコネのユニフォームを掲げ、スタンドから大きな拍手を集めた。

この場面はSNSでも話題となり、ファンからは「後味悪い」「ラフプレー多すぎやろカタール」「喜べねえ」「サッカーやろうよ」「4年に一度のチャンスで負傷はつらいだろうな……」「コネの交代で入ったサリバの得点は熱い」「素晴らしい場面」など、多くの反響が寄せられた。

その後、コネは骨折していたことが判明し、手術を受けることが決定。今大会中の復帰は絶望的となった。

9人となったカタール代表を圧倒したカナダ代表は6ー0で大勝。記念すべきワールドカップ初勝利を手にした一方で、チームの主力であるコネの離脱は大きな痛手となった。残されたメンバーは、彼の思いも背負いながら大会を戦うことになる。

（FIFAワールドカップ2026）