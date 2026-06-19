沢村玲（ONE N’ ONLY）、胸キュンシーンはエアーで個人練習「傍から見たらすごい光景だよって言われた」【今から、親友やめようか】
【モデルプレス＝2026/06/19】女優の岡本夏美、ONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）のREI（沢村玲）、俳優の井内悠陽が19日、都内で開催されたドラマ「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜」（MBS：毎週木曜25時29分〜／テレビ神奈川：毎週木曜25時〜）第1話先⾏試写＆完成披露トークイベントに出席。沢村が、胸キュンシーンの裏側を明かされる場面があった。
【写真】ONE N’ ONLY、大人の色気醸し出す
人気コミック「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は⽢い快楽で私を壊す〜」を実写化した本作は、明るくまっすぐな性格ながら性的な悩みを抱える柴崎ひまり（岡本）と、ひまりの親友のハイスペック男・北条和巳（沢村）が織りなす、等身大の大人の純愛を描く。
オファーを受けた時の思いについて、岡本は「どうやって実写化していく中で楽しんでいただけるかなっていうのをクリエイティブに考える時間が、だいぶ早かったなと思います」としたうえで「皆さんと1個1個、作品のなかで面白いものを作りたいっていう思いが、オファーをいただいたときからありましたね」と回想。一方の沢村は「僕自身、影がある役っていうのが多かったんですけど、純粋なラブストーリーといいますか、そういうのをやるのは初めてというか。すごく嬉しかったのを覚えています」と振り返った。
胸キュンシーンやラブシーンも展開される撮影現場での沢村について、岡本は「緊張すると、テンションが上がっていくんですよ。テンションが上がっていって口数とかも増えていくタイプだったんですよ。なので、スタッフさんとかからも『ちょっと沢村出過ぎてるよ』みたいな。『和巳に戻して』みたいに言われたりしているのを目撃させてもらっていました」と明かし、沢村は「反省しています（笑）」と笑顔を見せた。
井内について、沢村は「2回くらいご飯に行ってね」「（撮影終わりに）「2人で連絡を取り合ったり」と交流を明かし、沢村の緊張している姿を見たか聞かれた井内は「緊張していると思ってなかったんですけど、確かに撮影のタイミングとか日によって、口数の差がすごいというか。すごく喋ってソワソワしている時もあれば、あれがそうだったんですね」と話した。
また岡本は「インティマシーコーディネーター（性的な描写などを伴う撮影をサポートする専門職）の方もいらっしゃったので、1話のシーンとかも結構、個人練習されてましたよ。胸キュンシーンは（笑）」と撮影現場での沢村の姿を暴露。沢村は「岡本さんが入られる前に、1人でエアーでずっと（笑）」と振り返り、岡本は「エアーでやってたら、インティマシーコーディネーターの方が、怖いからエアーじゃなくていいよみたいな（笑）。一緒にやろうみたいな感じでレッスンされてた」と明かした。沢村は「手が震えていたので、手が震えるの早いよっていうのをまず言われたのと（笑）。ずっと1人でやっていたので、傍から見たらすごい光景だよって言われたのは覚えていますね（笑）」と明かしていた。
物語にちなんで、こだわりが一線を越えていると感じるものを聞かれた沢村は「プロ野球観戦」と返答。「毎回速報が気になってしまって。煩悩の塊なので。贔屓の球団を中心に。千葉ロッテマリーンズという球団です。今回メディアの方もいらっしゃってますので」と語ると、唐突にカメラに自分をアピール。ツッコまれた沢村は「ここの写真を使ってくれるかもしれないじゃないですか」としたうえで「玲くんとロッテが重なったみたいな、そんなSNSのコメントとか、もしかしたらあるかもしれないですよね」とロッテに対する強い愛を見せていた。
岡本は「絶賛ワールドカップ中なので。サッカーですね。同じく贔屓チームの川崎フロンターレというチームがあるんですけど、今は期間的にはワールドカップに大注目中で。日本戦だけではなく、海外同士の試合も、4時からとか見てます」とコメント。寝ていないのではないかと質問されると「それがいいんですよね。ワールドカップって。その寝不足を感じて、ワールドカップ来たなあみたいな」と笑顔で語った。
スポーツで共通したということで、岡本が「スポーツ観戦は一線を越えちゃいますよね」と投げかけると、沢村は「そうですね。スタッフにも何百回も怒られているんですけど、懲りずにこうやって言っているので（笑）」と明かしていた。
同じ質問に井内は「食になっちゃいます。僕はラーメンが大好き過ぎて、今はちょっと抑えてはいるんですけど、もともと上京してきて最初とかは、マジで週6ちゃんと、ちゃんとラーメンはおかしいか（笑）。週6ラーメンを食べて。そのためジムに行ったりするんですけど、最近自分の体を分かってきて。これ以上食べたら太っちゃうみたいな。分かってきたので、今は朝昼を抜いて、夜ラーメンみたいな（笑）」とラーメン愛を語った。
これを聞いた沢村が「分かるなあ」と理解を示す一方で、岡本は「絶対にやめな（笑）。いいけど、まだ若いし。本当に健康に悪いよ？」と心配している様子で、井内は「今日楽屋にお弁当あったじゃないですか、僕は頑なに食べなかったじゃないですか。この後！この後のラーメンのために！」と笑顔。どんなラーメンを好きなのか聞かれると、井内は「辛いラーメンが大好きなんですよ」と答えて、沢村は「一緒です…！」と激しく共感し、二人は一緒にラーメンを食べに行ったことも明かしていた。（modelpress編集部）
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◆沢村玲、エアーで胸キュンシーン練習
人気コミック「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は⽢い快楽で私を壊す〜」を実写化した本作は、明るくまっすぐな性格ながら性的な悩みを抱える柴崎ひまり（岡本）と、ひまりの親友のハイスペック男・北条和巳（沢村）が織りなす、等身大の大人の純愛を描く。
オファーを受けた時の思いについて、岡本は「どうやって実写化していく中で楽しんでいただけるかなっていうのをクリエイティブに考える時間が、だいぶ早かったなと思います」としたうえで「皆さんと1個1個、作品のなかで面白いものを作りたいっていう思いが、オファーをいただいたときからありましたね」と回想。一方の沢村は「僕自身、影がある役っていうのが多かったんですけど、純粋なラブストーリーといいますか、そういうのをやるのは初めてというか。すごく嬉しかったのを覚えています」と振り返った。
胸キュンシーンやラブシーンも展開される撮影現場での沢村について、岡本は「緊張すると、テンションが上がっていくんですよ。テンションが上がっていって口数とかも増えていくタイプだったんですよ。なので、スタッフさんとかからも『ちょっと沢村出過ぎてるよ』みたいな。『和巳に戻して』みたいに言われたりしているのを目撃させてもらっていました」と明かし、沢村は「反省しています（笑）」と笑顔を見せた。
井内について、沢村は「2回くらいご飯に行ってね」「（撮影終わりに）「2人で連絡を取り合ったり」と交流を明かし、沢村の緊張している姿を見たか聞かれた井内は「緊張していると思ってなかったんですけど、確かに撮影のタイミングとか日によって、口数の差がすごいというか。すごく喋ってソワソワしている時もあれば、あれがそうだったんですね」と話した。
また岡本は「インティマシーコーディネーター（性的な描写などを伴う撮影をサポートする専門職）の方もいらっしゃったので、1話のシーンとかも結構、個人練習されてましたよ。胸キュンシーンは（笑）」と撮影現場での沢村の姿を暴露。沢村は「岡本さんが入られる前に、1人でエアーでずっと（笑）」と振り返り、岡本は「エアーでやってたら、インティマシーコーディネーターの方が、怖いからエアーじゃなくていいよみたいな（笑）。一緒にやろうみたいな感じでレッスンされてた」と明かした。沢村は「手が震えていたので、手が震えるの早いよっていうのをまず言われたのと（笑）。ずっと1人でやっていたので、傍から見たらすごい光景だよって言われたのは覚えていますね（笑）」と明かしていた。
◆岡本夏美＆沢村玲、こだわりアピール
物語にちなんで、こだわりが一線を越えていると感じるものを聞かれた沢村は「プロ野球観戦」と返答。「毎回速報が気になってしまって。煩悩の塊なので。贔屓の球団を中心に。千葉ロッテマリーンズという球団です。今回メディアの方もいらっしゃってますので」と語ると、唐突にカメラに自分をアピール。ツッコまれた沢村は「ここの写真を使ってくれるかもしれないじゃないですか」としたうえで「玲くんとロッテが重なったみたいな、そんなSNSのコメントとか、もしかしたらあるかもしれないですよね」とロッテに対する強い愛を見せていた。
岡本は「絶賛ワールドカップ中なので。サッカーですね。同じく贔屓チームの川崎フロンターレというチームがあるんですけど、今は期間的にはワールドカップに大注目中で。日本戦だけではなく、海外同士の試合も、4時からとか見てます」とコメント。寝ていないのではないかと質問されると「それがいいんですよね。ワールドカップって。その寝不足を感じて、ワールドカップ来たなあみたいな」と笑顔で語った。
スポーツで共通したということで、岡本が「スポーツ観戦は一線を越えちゃいますよね」と投げかけると、沢村は「そうですね。スタッフにも何百回も怒られているんですけど、懲りずにこうやって言っているので（笑）」と明かしていた。
◆井内悠陽、ラーメンへの愛語る
同じ質問に井内は「食になっちゃいます。僕はラーメンが大好き過ぎて、今はちょっと抑えてはいるんですけど、もともと上京してきて最初とかは、マジで週6ちゃんと、ちゃんとラーメンはおかしいか（笑）。週6ラーメンを食べて。そのためジムに行ったりするんですけど、最近自分の体を分かってきて。これ以上食べたら太っちゃうみたいな。分かってきたので、今は朝昼を抜いて、夜ラーメンみたいな（笑）」とラーメン愛を語った。
これを聞いた沢村が「分かるなあ」と理解を示す一方で、岡本は「絶対にやめな（笑）。いいけど、まだ若いし。本当に健康に悪いよ？」と心配している様子で、井内は「今日楽屋にお弁当あったじゃないですか、僕は頑なに食べなかったじゃないですか。この後！この後のラーメンのために！」と笑顔。どんなラーメンを好きなのか聞かれると、井内は「辛いラーメンが大好きなんですよ」と答えて、沢村は「一緒です…！」と激しく共感し、二人は一緒にラーメンを食べに行ったことも明かしていた。（modelpress編集部）
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