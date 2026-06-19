「生チョコ」「生キャラメル」「生ドーナツ」に「生ビール」。「生○○」になぜ私たち日本人は惹かれるのでしょうか?

「生○○」は40年ほど前からあるそうで、スーパーにも「生」があふれていました。

【写真で見る】驚き！「食用こんにゃく」でできたタオル

“生○○”のトレンドはコンビニスイーツにも！

新鮮市場 東本郷店 見崎弘之 副店長

「あった！生モッツァレラ。サラダにおいしいです 」

「広告の品、生しょうゆ」

焼肉のタレにも「生」の文字。さらに…

新鮮市場 東本郷店 見崎弘之 副店長

「あ、生ドーナツ」

出てくる出てくる！「生」とつく商品が！

新鮮市場 東本郷店 見崎弘之 副店長

「『生』っていう言葉が流行りですかね。（『生』商品の）売れ行きは良いですよね 」

ところで、皆さんにとっての「生○○」は何ですか?

母親と7歳の子ども

「生卵かけご飯！」



40代女性

「生ガキ。とりあえず生ガキを食べて生ビールを飲みます」

と、お馴染みの「生」から…

10代女性

「生食パンでーす！」



20代女性

「生ドーナツ。いままで食べた中で美味しかった、一番」



20代男性

「生ラムネです。グミみたいな、もちもちしたやつ」

イマドキの「生」まで！

このトレンドは、コンビニスイーツにも広がっています。

ローソン商品部 スイーツ開発担当 清瀬智香さん

「こちらが生マシュマロです」

ローソンが発売したのが「ご褒美スティックケーキ とろける生マシュマロ」（362円、沖縄エリア未発売）。「生」の正体は“生”クリームと、“とろける食感”です。

実はローソンでは2014年以降、「生」とつくスイーツを180品以上販売してきているのです！

ローソン商品部 スイーツ開発担当 清瀬智香さん

「ふんわりやわらかい、とろける食感がすごく好評というところを（お客様は）『生』という文字で受け取っているのかなと」

あのロングセラー商品も“生”に…なぜ魅力を感じる?

どこか魅力を感じてしまう「生」という言葉。あのロングセラー商品も「生」になっているのをご存じですか?

株式会社ロッテ 新領域開発部 デザート開発課 土屋謙一朗 主査

「こちらがお菓子のチョコパイで、こちらが生チョコパイです」

ロッテの「生チョコパイ」（想定小売価格200円前後）はクリームの量が通常の3.5倍になった、ふんわり・しっとり食感の商品です。発売してから「チョコパイ」ブランド全体で3年連続過去最高売り上げを更新する人気ぶり（※2025年度）。

さらに、いま、明治のお菓子「生のときしっとりミルク」（356円）も話題になっています。カカオと生クリームを練り合わせる“生ねり製法”で、もっちり・ねっちりの新食感に！

ところで、なぜ「生」に魅力を感じてしまうのでしょうか?食文化の専門家に聞きました。

早稲田大学 ヘルスフード科学部門 矢澤一良 部門長

「（日本の）食文化からいうと生食、生で食品をとっていたという歴史は古い。海外で砂漠の奥では、生はなかなか食べられない。柔らかい、新鮮、風味が損なわれない、加工しないということが（日本では）受け入れられやすい」

日本人の“生好き”は約40年前の「生チョコ」から始まったとされ、今や食文化に溶け込んでいます。

早稲田大学 ヘルスフード科学部門 矢澤一良 部門長

「技術が進歩すれば『超生』という言葉がこれから出来てくるかもしれない。そういうことを含めると、『生』は一つのブランドになっている」

いま注目の“生○○” 「賞味期限10分」「ドライなのに生」

南波雅俊キャスター:

ここからは、ネクストブレイク「生○○」をご紹介します。

まずは削りたての「生鰹節」です！東京・新宿区の「節丸」は、鰹節を削る様子を「生」で見ながら削りたてをいただけるお店です。鰹節は、削った瞬間から酸化や乾燥が始まるそうで、なんと、賞味期限はわずか10分！

厚さ0.01ミリのふわっふわの「生削り節」、そのお味は…?

お客さん

「甘い！だしの味！」

続いての「生○○」は、ちょっとした矛盾が気になる方もいると思いますが…

綾farm GINZA SIX店 担当者

「生ドライフルーツです」

東京・中央区の「綾farm GINZA SIX店」の「瑞果5種セット（生ドライフルーツ(R)）」（5200円）は、「生」だけど「ドライ」。

どっちなんだい！と突っ込みたくなりますが「ドライだけど、果実らしさがしっかりと残っている状態を分かりやすく伝えたい」という理由で名付けられたそうです。

蓮見孝之キャスター:

食べてみるとしっとり・もちっとしていて、柑橘系の酸っぱさと甘さも強めに出ていました。

食用こんにゃくがタオルに? 驚きの“生”商品も

南波キャスター:

続いては生活用品の「生」です！

「こんにゃく生タオル」（2750円）と名付けられたタオルは、100%食用のこんにゃくでできています。こんにゃくの冷凍と解凍を繰り返すことで水分を取り除き、繊維質だけを残したもので、お風呂で体を洗うときに使うといいそうです。

豆腐の表面をこすっても傷付かない生のような肌触りが自慢だそうで、商品を開発した藤原さんは「敏感肌の方などにも安心して使ってほしい」と話していました。

日比麻音子キャスター:

嫌なにおいはまったくないですね。



南波キャスター:

そして、コスメの「生」も見つけました！

ケイトの「ジュレリープリキッドファンデーション」（番組調べ2310円）は“生ツヤ”がウリのコスメ。厚塗りにならず、つるんとした質感、生きた質感を表現したかったということです。

私も実際に使って鏡を見た感じでは、潤い感と、1・2歳若返った感じがありました。

皆さんも、身近に広がる「生」を探してみてはどうでしょうか?