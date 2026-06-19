夫婦関係を修復する“魔法の一言”とは？ 離婚する夫婦・しない夫婦の「小さな習慣」4つ
「夫は空気みたいな存在。一緒にいるのが嫌なわけではないけれど、介護状態になったら、逃げたくなるかもしれない。好きとかいう気持ちはなくなってるんでしょうか」
夫婦仲相談所には、こんな漠然とした相談がとても多く寄せられます。浮気発覚、借金があった、などの明確な夫婦危機ではありません。けれど、毎日の小さな違和感が積もって、ある日ふと「この人と死ぬまで一緒にいるのかな。それ、イヤかも」と思ってしまうのです。
【マンガ】こんな夫と老後を過ごすなんて無理！ ずっと尽くしてきた60歳妻が「熟年離婚」を決めたワケ
筆者は長年離婚の相談を受けてきて、「離婚する夫婦」と「離婚しない夫婦」には、日常の習慣にはっきりした違いがあると感じています。
離婚しない夫婦は、ラブラブ夫婦とは限りません。毎日手をつないでいるわけでも、記念日にバラの花束を贈り合っているわけでもありません。むしろ、淡々と過ぎる生活の中で、相手との関係を壊さない“小さな習慣”を持っています。
逆に離婚する夫婦も、最初から相手を憎んでいるわけではありません。むしろ「好きで結婚したはずなのに、なぜこうなったのだろう」と戸惑っている方が多い。離婚は、ある日突然起きる大事件というより、小さな諦めの積み重ねで起きることが多いのです。
会話がなくなる。相手に期待しない。触れ合いを手放す。二人の未来を考えることをストップする。その“諦めグセ”に早く気付けるかどうかが、分かれ道です。
今回は、「離婚する夫婦」「離婚しない夫婦」の習慣を4つずつ紹介します。
「家事をシェアしてくれない。私がどんだけ疲れていても気にしない。休日は動画視聴ばかり。何度も文句を言うのが嫌になって。もう注意したくない！」
ということで、会話が激減。それによって口論はなくなり、静かな関係になったといいます。
「それ、美香さんの心中はザワつかない？」
「今はパワーを使わず、将来の財産分与のときまでひたすら耳をふさいでおきます」
一見、夫婦げんかが減って荒波は立たず、平和になったように見えても実は、危険サインということです。妻が何も言わなくなるときは夫婦仲が平穏になったのではなく、妻の心の中で“夫婦閉店準備”が始まっていることもあるのです（夫側の閉店準備ももちろんあり）。
離婚する夫婦は、その場で本音を言わずにやり過ごす。「どうせ言っても変わらない」と飲み込む。そして限界が来たときに、過去の不満が一気に噴き出すのです。
「今日ちょっと疲れてるから、食器洗いだけお願い」
「今のその言い方、傷ついたよ」
「スマホ見ながら返事されるとむなしいわあ」
このように、相手を責めないような言い回しで気持ちを伝えるのです。
「あなたっていつも冷たい言い方する」という相手批判ではなく、「今の返事は私、見下されたみたいで悲しかったよ」という自分主語の感想です。言い方を変換するだけで、「はいはい、気をつけますね」と動く可能性が上がります。
「小出し＆クリア」を繰り返すこと。これが大事です。
「私の方が長時間家事をしている」
「俺が仕事を頑張らないと家計が成り立たないだろ」
「あなたはいつも上から目線」
「そっちだって、子どもに俺の悪口を吹き込んでる」
こうなると、会話ではなく無意味な裁判です。しかも判決は永遠に出ません。夫婦はどちらかが勝つと、もう片方が負けます。負けた側には、悔しさや恨みが残ります。
「どっちが悪いか」ではなく、「明日からどうするか」
「誰のせいか」ではなく、「次に同じことが起きないように何を決めるか」
例えば、家事で揉めるなら、「もっとやってよ」ではなく、「月曜と木曜は夫がゴミ、夕食後の食器は先に手が空いた方」など、ルールに落とし込みます。
夫婦げんかのゴールは、相手を論破することではありません。二人が暮らしやすくなる仕組みを作ることです。
夫が長時間会社で働くこと。妻が早めに帰宅して、家事を回していること。どちらも当たり前ではありません。でも、近すぎる関係ほど「言わなくても分かるでしょ」と省略してしまう。
離婚する夫婦は、感謝を省略します。
「助かった」
「ありがとう」
「今日のごはん、おいしかった」
「迎えに来てくれてうれしいよ」
たったこれだけで、二人の空気は変わります。
感謝は、夫婦関係の潤滑オイルです。油が切れた機械がギシギシ音を立てるように、感謝が切れた夫婦は、些細なことでぶつかりやすくなります。
夫婦仲相談所で「最近、パートナーに気持ちを込めたありがとうを言いましたか？」と聞くと、黙ってしまう女性は少なくありません。夫側も「妻は僕が何すれば喜ぶのか分かっていない」と感じていることがあります。
愛情は、心の中にあるだけでは足りません。言葉にすると、ストレートに相手の心に届くのです。
仕事観、性の問題、親との関係、お金の不安。人生のステージが変われば、夫婦の悩みも変わります。
離婚する夫婦は、相手を現在の姿ではなく、過去の相手像で見続けます。
「前はもっと明るかったのに」
「昔はそんなこと言わなかったのに」
「結婚したころはやさしかったのに」
人は変わります。変わることは悪いことではない。変化を共有しないことが問題なのです。
「最近、疲れてるけど睡眠時間足りてる？」
「仕事、先月よりしんどそうだね」
「私も更年期っぽくてイライラしやすいかも。ごめんね」
こういう会話がある夫婦は強いです。相手を責める前に、「今、この人に何が起きているのか」を見ようとするからです。
離婚しない夫婦は、問題がない夫婦ではありません。問題が小さいうちに見つけて、二人で直す夫婦です。二人の関係に少し違和感があっても、いきなり大きな話し合いをしなくても大丈夫。まずは一言から。
「最近、ちゃんと話せてなかったね」
その一言を言える夫婦は、まだやり直せます。夫婦関係は、壊れる前なら何度でもメンテナンスできるのです。
＜参考＞
・「令和６年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」（厚生労働省）
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三松 真由美プロフィール
男女関係に悩む1万3000名の女性会員が集うコミュニティを展開。セックスレス・ED・女性性機能に詳しく、性を通して男女関係を円滑にするメソッドを考案。講演、メディア出演、著書多数の恋愛・夫婦仲コメンテーター。執筆家。
(文:三松 真由美（夫婦関係ガイド）)
夫婦仲相談所には、こんな漠然とした相談がとても多く寄せられます。浮気発覚、借金があった、などの明確な夫婦危機ではありません。けれど、毎日の小さな違和感が積もって、ある日ふと「この人と死ぬまで一緒にいるのかな。それ、イヤかも」と思ってしまうのです。
離婚する夫婦・しない夫婦の「習慣」とは厚生労働省が公表した令和6年（2024）人口動態統計の確定数によると、2024年の離婚件数は18万5904組。前年より2090組増えています。もちろん、数字だけで夫婦の幸せや不幸せは測れません。
筆者は長年離婚の相談を受けてきて、「離婚する夫婦」と「離婚しない夫婦」には、日常の習慣にはっきりした違いがあると感じています。
離婚しない夫婦は、ラブラブ夫婦とは限りません。毎日手をつないでいるわけでも、記念日にバラの花束を贈り合っているわけでもありません。むしろ、淡々と過ぎる生活の中で、相手との関係を壊さない“小さな習慣”を持っています。
逆に離婚する夫婦も、最初から相手を憎んでいるわけではありません。むしろ「好きで結婚したはずなのに、なぜこうなったのだろう」と戸惑っている方が多い。離婚は、ある日突然起きる大事件というより、小さな諦めの積み重ねで起きることが多いのです。
会話がなくなる。相手に期待しない。触れ合いを手放す。二人の未来を考えることをストップする。その“諦めグセ”に早く気付けるかどうかが、分かれ道です。
今回は、「離婚する夫婦」「離婚しない夫婦」の習慣を4つずつ紹介します。
離婚する夫婦1：不満を「ため続ける」夫に大きな不満を抱えている結婚17年目の美香さん（仮名・49歳）は、私にこう言いました。
「家事をシェアしてくれない。私がどんだけ疲れていても気にしない。休日は動画視聴ばかり。何度も文句を言うのが嫌になって。もう注意したくない！」
ということで、会話が激減。それによって口論はなくなり、静かな関係になったといいます。
「それ、美香さんの心中はザワつかない？」
「今はパワーを使わず、将来の財産分与のときまでひたすら耳をふさいでおきます」
一見、夫婦げんかが減って荒波は立たず、平和になったように見えても実は、危険サインということです。妻が何も言わなくなるときは夫婦仲が平穏になったのではなく、妻の心の中で“夫婦閉店準備”が始まっていることもあるのです（夫側の閉店準備ももちろんあり）。
離婚する夫婦は、その場で本音を言わずにやり過ごす。「どうせ言っても変わらない」と飲み込む。そして限界が来たときに、過去の不満が一気に噴き出すのです。
離婚しない夫婦1：不満を「小出し＆クリア」にする一方、離婚しない夫婦は、気持ちと改善策を小出しにします。
「今日ちょっと疲れてるから、食器洗いだけお願い」
「今のその言い方、傷ついたよ」
「スマホ見ながら返事されるとむなしいわあ」
このように、相手を責めないような言い回しで気持ちを伝えるのです。
「あなたっていつも冷たい言い方する」という相手批判ではなく、「今の返事は私、見下されたみたいで悲しかったよ」という自分主語の感想です。言い方を変換するだけで、「はいはい、気をつけますね」と動く可能性が上がります。
「小出し＆クリア」を繰り返すこと。これが大事です。
離婚する夫婦2：「正しさ」で勝とうとする夫婦げんかでよくあるのが、どちらが正しいかを証明しようとする戦いです。
「私の方が長時間家事をしている」
「俺が仕事を頑張らないと家計が成り立たないだろ」
「あなたはいつも上から目線」
「そっちだって、子どもに俺の悪口を吹き込んでる」
こうなると、会話ではなく無意味な裁判です。しかも判決は永遠に出ません。夫婦はどちらかが勝つと、もう片方が負けます。負けた側には、悔しさや恨みが残ります。
離婚しない夫婦2：「着地点」を探す離婚しない夫婦は、正しさの判定より着地点を探します。
「どっちが悪いか」ではなく、「明日からどうするか」
「誰のせいか」ではなく、「次に同じことが起きないように何を決めるか」
例えば、家事で揉めるなら、「もっとやってよ」ではなく、「月曜と木曜は夫がゴミ、夕食後の食器は先に手が空いた方」など、ルールに落とし込みます。
夫婦げんかのゴールは、相手を論破することではありません。二人が暮らしやすくなる仕組みを作ることです。
離婚する夫婦3：感謝を「省略」する長く一緒にいると、相手がしてくれていることが見えなくなります。「当たり前モード」になっているのです。
夫が長時間会社で働くこと。妻が早めに帰宅して、家事を回していること。どちらも当たり前ではありません。でも、近すぎる関係ほど「言わなくても分かるでしょ」と省略してしまう。
離婚する夫婦は、感謝を省略します。
離婚しない夫婦3：感謝を「言葉」にする離婚しない夫婦は、照れながらでも言葉にします。
「助かった」
「ありがとう」
「今日のごはん、おいしかった」
「迎えに来てくれてうれしいよ」
たったこれだけで、二人の空気は変わります。
感謝は、夫婦関係の潤滑オイルです。油が切れた機械がギシギシ音を立てるように、感謝が切れた夫婦は、些細なことでぶつかりやすくなります。
夫婦仲相談所で「最近、パートナーに気持ちを込めたありがとうを言いましたか？」と聞くと、黙ってしまう女性は少なくありません。夫側も「妻は僕が何すれば喜ぶのか分かっていない」と感じていることがあります。
愛情は、心の中にあるだけでは足りません。言葉にすると、ストレートに相手の心に届くのです。
離婚する夫婦4：「過去の相手像」で見続ける夫婦は、結婚した瞬間のまま年月が過ぎるのではありません。30代妻と50代妻は違います。子育て時期、親の介護が始まる時期など環境で大きく変化します。
仕事観、性の問題、親との関係、お金の不安。人生のステージが変われば、夫婦の悩みも変わります。
離婚する夫婦は、相手を現在の姿ではなく、過去の相手像で見続けます。
「前はもっと明るかったのに」
「昔はそんなこと言わなかったのに」
「結婚したころはやさしかったのに」
人は変わります。変わることは悪いことではない。変化を共有しないことが問題なのです。
離婚しない夫婦4：「相手の変化」に気付く離婚しない夫婦は、相手の変化に気付こうとします。
「最近、疲れてるけど睡眠時間足りてる？」
「仕事、先月よりしんどそうだね」
「私も更年期っぽくてイライラしやすいかも。ごめんね」
こういう会話がある夫婦は強いです。相手を責める前に、「今、この人に何が起きているのか」を見ようとするからです。
離婚しない夫婦は、問題がない夫婦ではありません。問題が小さいうちに見つけて、二人で直す夫婦です。二人の関係に少し違和感があっても、いきなり大きな話し合いをしなくても大丈夫。まずは一言から。
「最近、ちゃんと話せてなかったね」
その一言を言える夫婦は、まだやり直せます。夫婦関係は、壊れる前なら何度でもメンテナンスできるのです。
＜参考＞
・「令和６年（2024）人口動態統計（確定数）の概況」（厚生労働省）
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三松 真由美プロフィール
男女関係に悩む1万3000名の女性会員が集うコミュニティを展開。セックスレス・ED・女性性機能に詳しく、性を通して男女関係を円滑にするメソッドを考案。講演、メディア出演、著書多数の恋愛・夫婦仲コメンテーター。執筆家。
(文:三松 真由美（夫婦関係ガイド）)