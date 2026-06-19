フジテレビアナウンサー・宮司愛海のPodcast『すみません、今まで黙ってたんですけど…』が、書籍となって7月24日に双葉社より発売される。

【画像】宮司愛海の素顔が見れる？

本書は、宮司が等身大の本音トークを展開するPodcast「宮司愛海のすみません、今まで黙ってたんですけど…」のこれまでの配信からの厳選トークに加え、作家・阿川佐和子との特別対談、収録風景やフジテレビでの日常をとらえた撮りおろし写真、自身の結婚について綴った書き下ろしエッセイ、本人撮影のプライベートフォトなどオリジナル企画も収録され、テレビでの姿とは異なる宮司の素顔に迫る一冊に仕上がっている。

発売記念イベント「宮司愛海のすみ黙 祝 書籍化！ 留学前に、黙ってたこと話しちゃうかも・・・」の開催も決定。2026年8月2日に東京・フジテレビにて行われる。トークイベントやサイン本のお渡し会が開催予定。チケット申し込みは同6月19日11時から7月4日23時59分まで。詳細はフジテレビ「お台場ファンライジング」公式サイトで確認できる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）