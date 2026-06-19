梅雨の時期に体調不良に陥る原因やよく眠れない原因について、寝具メーカーの西川の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。

【便利】知らなかった…これが梅雨に眠れない原因＆効果的な3つの対策です！

公式アカウントは「【梅雨・夏の不調、そのままにしていませんか？】」「最近は高温に加えて、多湿な日本の夏。なんだか体がだるい、頭がボーッとする、よく眠れない…そんな不調を感じていませんか？」と投稿。

その上で「その原因、『湿気』にあるかもしれません。湿気による体調不良や睡眠トラブルの原因と今日からできる対策をまとめました」とコメントし、次のように紹介しています。

【湿気で不調になる原因】

（1）自律神経の乱れ

（2）水分がたまる

（3）肌菌の乱れ

【睡眠障害や心身の不調の対策】

■食事の際に体を温める食べ物を食べる

ショウガやネギ、ニンニクなどがおすすめ

■運動をする

血液やリンパを促し自律神経を安定させる

■生活習慣を整える

・38〜40度のお湯に15分つかる

・寝る1時間前にスマホの電源を切る

ぜひ試してみてはいかがでしょうか。