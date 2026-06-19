＜義母との同居で限界＞まさか現実に起きるとは…追い詰める姑、守ってくれない旦那と暮らした結果
義母との同居は価値観や距離感の違いから、大きなストレスを抱えてしまうケースも少なくありません。
今回の投稿は、義母との同居によって追い詰められてしまったママの体験です。
『義母と同居していました。テレビや雑誌で見た嫁姑問題、少し誇張していると笑っていました。ですが、実際に同居してみたら全部リアルでした』
投稿者さんが語るのは、想像を超える日常でした。朝食を用意しても別のものを出される、勝手に合鍵を渡されて小姑が出入りする、旦那さんは甘やかされ、家事をしない。さらに、食材を勝手に捨てられたり、残り湯での入浴を強制されたり……。また子どもの夜泣きで眠れない日が続き、たまたまゆっくり寝られた土曜日の朝、わざと大きい音を立て、「まだ寝ているの！」と小姑に大声で電話する……。妊娠中で体調も不安定ななか、3歳の子どもの世話と家事に追われながら受けるこうした扱いに、投稿者さんは次第に追い詰められていきました。
まず見られたのは、「なぜそこまで干渉するのか」という疑問でした。
『気に入らないなら放っておいてほしい』
距離を取るどころか、生活の細部にまで介入されるケースもあるのかもしれません。小さな違和感でも、積み重なれば大きな負担になりますよね。
同居は「あたりハズレ」がある
同居そのものの難しさを指摘する声もあります。
『義両親がいい人で、同居してよかったって話すママ友もいる。同居は本当にあたりハズレがある』
同居がうまくいっている家庭もある一方で、価値観が合わなければ強いストレスとなります。また、
『子どもの時間は取り戻せない』
という意見もありました。家庭内の緊張状態は、子どもにも影響を及ぼします。問題が長引くほど、その影響は深刻になる可能性も。また邪魔が入ってはせっかくの子育てが楽しめませんよね。
義母に物申さない旦那も悪い
一方で旦那さんのやり方に問題があるという意見も目立ちました。
『旦那は義母と同居すると子どもに戻る』
『イヤがらせは旦那のいないときにされるから、信じてもらえなかった。まずは自分の妻と子どもの言葉を信じるべき』
義母からのイヤがらせが旦那さんのいないところで行われる場合、被害が見えにくいですよね。その結果、旦那さんに訴えても信じてもらえないという二重の苦しさが生まれます。さらに、
『守ってくれないなら一緒にいられない』
と、旦那さんへの信頼が崩れることで、家族関係そのものが揺らぐケースも見られました。
追い詰められると、別居の決断ができなくなる
さらに踏み込んで、「離れるべきだ」という声も見られました。
『一刻も早く離れた方がいい』
実際に、同居解消に至った体験談も寄せられました。義母が「ご飯をくれない」というデタラメを親戚に伝え、誤解が広がったそうです。さらに、旦那さんが義母をかばい続けたことで離婚問題にまで発展しました。最終的には義母との別居を選び、ようやく平穏を取り戻したとのことです。一方で、
『精神的に追い詰められると、別居する判断すらできなくなる』
という現実も語られました。心身が限界に近づくと、正常な判断力が奪われてしまうこともあるのですね。
精神的に限界！義実家同居の結末は
投稿者さんも「別居したいけれど、育児と仕事と家事を回すのに精一杯、精神的にも鬱になりかけて、気力が出ない。旦那は、何を言っても守ってくれない」という状況にまで追い込まれたよう。そこで、投稿者さんは決断します。
『旦那に離婚届をたたきつけて、今は子どもと一緒に実家にいます』
旦那さんは最後まで義母をかばい続けたそうです。そこで投稿者さんは、自分と子どもを守るために家を出る選択をしました。あとは離婚するだけとのことですが、旦那さんは離婚拒否をしている模様です。とはいえ、
『今は平和です』
この言葉には、ようやく得た安心がにじんでいます。同居は本来、助け合いであるはずです。それがどちらかに負担を強いる関係になったとき、ムリを続ける必要はなくなるのでしょう。とくに、旦那さんが味方でない状況では、ママの孤独とストレスはさらに深まります。大切なのは、「我慢し続けること」ではなく、「自分と子どもを守る選択」をすることでしょう。自分が安心できる環境とは何か……その問いに向き合うことが、次の一歩につながっていくのかもしれません。