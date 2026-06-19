インターホンの音が鳴った瞬間、一斉に動き出した猫ちゃんたち。その予想外の行動が注目を集めています。話題の動画の再生回数は146万回を超え「統一感すごい！可愛いダッシュ」「早送りかと」「電車の中で吹いてしまいました」といったコメントが集まっています。

【動画：1階に集まっていた猫たち→『インターホンの音』が聞こえると…驚きの瞬間】

インターホンの音で猫たちが一斉に避難！？

Instagramアカウント「うまうま | 猫と暮らす家づくり」に投稿されたのは、インターホンの音を聞いた猫ちゃんたちの様子です。

「ピンポーン」と音が鳴った瞬間、猫ちゃんたちはまるで避難警報でも発令されたかのごとく、一斉に2階へ逃げていくといいます。「インターホンが苦手」という猫あるあるとともに、見事な逃げっぷりを披露してくれた猫ちゃんたちでした。

究極の「猫ファースト」な家

猫ちゃんたちが駆け上がった階段の周りに目を向けると、そこには猫ちゃんたちが喜ぶアイデアや環境が満載。実は、飼い主さんは猫ちゃんたちのために家を建てたそうです。

その中で、飼い主さんも猫ちゃんたちも使い勝手が良いのが「猫ダイニング」なのだそう。上段には猫ちゃんたちの食事場所と専用の水栓がついた水飲みボウルがあり、下段には換気扇付きの猫トイレ置き場があるといいます。

さらに、よじ登るとキャットウォークにつながる「猫柱」や、猫専用の階段を上った先には猫のためのロフトもあるとのこと。ロフトは廊下のように長いキャットウォークになっており、外を眺められる猫用の窓もついているそうです。

これには猫ちゃんたちも大喜びで、楽しそうに歩いたり、のんびり過ごしたりしているといいます。これだけ充実した環境なら、猫ちゃんたちが退屈する心配は一切なさそうですね。

完璧な環境を用意しても？

しかし、これほど猫ちゃんファーストな家を建てても、冷蔵庫が一番のキャットタワーになっていたり、飼い主さんのそばを離れなかったりするのが日常のようです。

飼い主さんはそんな姿を見て「まあ可愛いからいいか」と笑ってしまうのだとか。こうした飼い主さんの想像を超える気まぐれな行動も、愛猫家なら誰もが共感してしまう「猫あるある」のひとつと言えそうです。

見事な逃げっぷりを披露してくれた投稿には「凄い～！みんなでダッシュ！何度も見ちゃいました」「これだけ広いと逃げ甲斐ありますね！幸せな猫さんたちです」「皆一緒に高速引きこもり可愛いです」といったコメントや「うちも同じく逃げます(笑)」という声が多く寄せられています。

Instagramアカウント「うまうま | 猫と暮らす家づくり」では、猫ちゃんたちとの暮らしや、猫ちゃんファーストな家づくりの工夫などが投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「うまうま | 猫と暮らす家づくり」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。