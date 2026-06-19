ユーチューバー・ぷろたん（36）が19日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。格闘家・朝倉未来（33）から“絶縁”を宣言された件について言及し、騒動を謝罪した。

朝倉は「ぷろたんとは二度とコラボしません 今までありがとう」とスレッズで投稿。ぷろたんは格闘家・皇治の自宅を訪問する企画をアップ。皇治が朝倉の容姿をいじるシーンなどがあったが、それにぷろたんが大笑いしている様子が映っており、物議を醸していた。

この件について、ぷろたんは「先日の動画で、朝倉未来さんファンの皆さん、あと未来さん本人に不快な思いをさせてしまう動画を上げてしまい、本当に申し訳ありませんでした。弁明の余地もなく、言い訳することもなく、僕の倫理観と、本当に人の気持ちを思いやることなく面白さを追求して、しかもその面白さも面白くないという。最低な、誰も得することのない動画をあげてしまい、本当に反省してます」と謝罪。

「皇治のいじりが若干エンタメに寄っていたって判断してしまったんです。全然未来さんに当てはまってない悪口だったんで、傷つくというよりも“何言ってんだろ、こいつ”みたいで面白いなっていう」と説明したが「今後、何があっても僕からは未来さんの名前を出すこともないです」としていた。