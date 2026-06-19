振付師で俳優・タレントのKABA.ちゃんが19日、自身のインスタグラムを更新。自身の誕生日祝いに駆けつけたタレント・小川菜摘との2ショットを公開した。



【写真】俳優としても活動の幅を広げるKABA.ちゃん シリアスな表情

「お誕生日、当日」と題し、この日57歳を迎えた自身のために小川が開いたランチ会の様子を投稿。「なっつ小川菜摘さんが、お誕生日をお祝いしてくれました 何十年、毎年お祝いしてもらってずーっと甘えっぱなしです」と小川との“恒例行事”となっていることを明かし、「美味しいランチに楽しいお話で本当に素敵なお誕生日になりました そしてまた今年も可愛いプレゼントを本当にありがとです」と感謝をつづった。



大きめのメガネと白いニット帽をかぶったKABA.ちゃんの素顔は判別しづらいものの、ピースサインで白い歯を見せて和やかな雰囲気。品数豊かなデザートプレートには「Happy Birtheday KABA.子」のチョコ文字も。「また時間が出来たら沢山お話したいわ～ なっつありがとでした」と楽しい時間を振り返った。直前の投稿ではドラマの撮影風景をアップ。ばっちりメイクした俳優姿も披露している。



仲睦まじいバースデーショットには、「素敵な1年になりますように」「お友達にお祝いして頂けるって幸せですね」「おめでとうございます」などと祝福の声が寄せられている。



KABA.ちゃんは小室哲哉プロデュースの3人組ダンスユニット「dos」のメンバーとして1996年にデビュー。振付師としてSMAPの「世界に一つだけの花」などを担当。オネエ系タレントとしても人気となり、これまで鼻やあご削りなど1000万円ほどの整形手術のほか、2016年3月にはタイで性別適合手術を受けている。現在は「龍イチカ」名義で俳優としても活動している。



（よろず～ニュース編集部）