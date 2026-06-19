JTBパブリッシングは、月刊誌「JTB時刻表」の電子書籍版を、6月19日から販売を開始する。

今年4月号から創刊101年目に突入した月刊誌「JTB時刻表」は、一冊に日本全国の鉄道・バス・航空・船の時刻を網羅し、長年にわたり鉄道ファンや旅行者の信頼を集めてきた。次の100年へ向けた新たな一歩として、かねてより多くの消費者から要望を得ていた「JTB時刻表」の電子書籍版を、今回ついに販売を開始する。

電子書籍版ならスマートフォンやタブレット端末などがあれば、旅先でいつでも手軽に「JTB時刻表」を閲覧できる。電子書籍版も紙版と一覧性は変わらず、巻頭カラー→索引地図→特集→時刻→JR営業案内、というおなじみのページ構成もそのまま、“ダイヤを読む”という時刻表の体験が可能。長年愛読してきた読者の人も安心して読むことができる。

電子書籍の特徴としてすべてのページを拡大できるため、細かい駅名の文字や時刻の数字までハッキリと読むことができる。

また、電子書籍版は購入したあとは手元の端末にダウンロードされるので、場所をとらずにいくつでも保管できる。乗換検索サイトにはない巻頭特集記事や臨時列車の情報など、月刊誌ならではのコンテンツも楽しめる。LINEで展開する「JTB時刻表ファン倶楽部」の定期クエスト「時刻表コレクション」は、電子書籍版からも読込み可能。この「JTB時刻表」電子書籍版を文字通り片手に、行楽シーズンの鉄道旅をもっと手軽に楽しんでほしいという。

「JTB時刻表ファン倶楽部」とは、昨年3月のJTB時刻表100周年を記念して設立されたJTB時刻表ファン倶楽部。時刻表クイズ・表紙コレクションといった定期開催クエストから、不定期開催イベント、「JTB時刻表」誌面と連動した読者参加型プロジェクトまで、ファンが楽しめる企画を多数展開している。クエストやイベントへの参加数に応じてランクが変わり、ランクに応じた特別な体験も用意。

［小売価格］1500円（税込）

［発売日］6月19日（金）

JTBパブリッシング＝https://jtbpublishing.co.jp