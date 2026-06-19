菅田将暉、黒沢清監督の「ホラーが似合う」評価に喜び 本木雅弘も納得「静かな威嚇感がある」
俳優・菅田将暉が19日、都内で行われた映画『黒牢城』初日舞台あいさつに登壇した。菅田は黒沢清監督（70）からの言葉に喜びをかみしめた。
【集合ショット】本木雅弘＆宮舘涼太らが集結！公開祝う華やかな鏡開き
作品の“言葉で斬る”にちなみ菅田は「黒沢さんに言われて残っているのはあれが褒め言葉だったのか、でもなんかうれしいからしまっておこう、みたいなのが『菅田さんはホラーが似合いますね』と言われたのですが…なにかうれしかったです」と振り返った。
これには主演の本木雅弘（60）も「読めないし恐ろしさが残るよね。静かな威嚇感がある」と納得。「ホラー好きとしてうれしかったです」という菅田に黒沢監督は「見ている人を緊張に巻き込むのが、自然にできる方。菅田将暉のアップを撮ってるだけで、なにか起こりそうと思ったんでしょうね」と言葉の真意を語れば菅田は「ありがとうございます」としっかり受け止めていた。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高由里子）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。
このほか吉高由里子（37）、青木崇高（46）、宮舘涼太（Snow Man／33）、柄本佑（39）、オダギリジョー（50）が登壇した。
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作品の“言葉で斬る”にちなみ菅田は「黒沢さんに言われて残っているのはあれが褒め言葉だったのか、でもなんかうれしいからしまっておこう、みたいなのが『菅田さんはホラーが似合いますね』と言われたのですが…なにかうれしかったです」と振り返った。
今作は、第166回直木賞と第12回山田風太郎賞をW受賞などの受賞歴を持つ米澤穂信氏のミステリーを映画化。黒沢監督にとってキャリア初の時代劇として、密室と化した“黒牢城”を舞台に、城主・荒木村重（本木）とその妻・千代保（吉高由里子）、地下牢に囚われた天才軍師・黒田官兵衛（菅田）らを取り巻く、さまざまな登場人物たちの思惑が飛び交う緊迫の戦国系心理ミステリー超大作。
このほか吉高由里子（37）、青木崇高（46）、宮舘涼太（Snow Man／33）、柄本佑（39）、オダギリジョー（50）が登壇した。