アジア株 軒並み下落、中国本土市場や香港市場は休場 アジア株 軒並み下落、中国本土市場や香港市場は休場

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東京時間17:36現在

香港ハンセン指数 23924.81（休場）

中国上海総合指数 4090.48（休場）

台湾加権指数 46465.20（休場）

韓国総合株価指数 9052.42（-11.42 -0.13%）

豪ＡＳＸ２００指数 8828.67（-82.43 -0.92%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76650.19（-759.79 -0.98%）



１９日のアジア株は軒並み下落。米国とイランがスイスで予定されていた対面での協議を延期したと報じられたことやイスラエルがレバノンを空爆したとの報道から中東情勢への警戒感が強まり、売りが広がった。豪州株は続落。ヘルスケアや生活必需品が上昇、素材や公益事業などが下落した。中国本土市場、香港市場、台湾市場は休場。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、乳業メーカーのａ２ミルクが買われる一方で、建設資材メーカーのジェームス・ハーディ・インダストリーズ、鉱物・素材関連会社のアイペリオンＸ、天然ガス輸送パイプライン運営会社のＡＰＡグループ、投資運用会社のピナクル・インベストメント・マネジメント・グループ、石油・ガス会社のビーチ・エナジーが売られた。

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