プレミアリーグ開幕カード決定!! 王者アーセナルは坂元コベントリーとのオープニングマッチ
プレミアリーグは19日、2026-27シーズンの対戦スケジュールを発表した。
王者・アーセナルは開幕節で昇格組のコベントリーと対戦。この試合のみ8月21日の開催となっており、新シーズンのオープニングマッチになる。コベントリーにはMF坂元達裕が所属している。
翌22日にはMF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがエバートンと対戦。MF田中碧が所属するリーズはノッティンガム・フォレストと、DF高井幸大のレンタル元であるトッテナムはブレントフォードと対戦する。FW平河悠が今季レンタル加入した昇格組・ハル・シティはマンチェスター・ユナイテッドと激突。イプスウィッチ対サンダーランドも同日に行われる。
23日は3試合が実施。MF三笘薫を擁するブライトンはアストン・ビラと対戦し、MF遠藤航が所属するリバプールはニューカッスルとの一戦でシーズンをスタートさせる。王者奪還を狙うマンチェスター・シティはボーンマスとの顔合わせ。24日にはフルハム対チェルシーが組まれた。
第2節ではコベントリー対ハル・シティ、C・パレス対マンチェスター・C、チェルシー対ブライトンなどが予定されている。第3節ではブライトン対リーズなどが行われる。
来年5月30日の最終節はアーセナル対ブライトン、C・パレス対リーズといったカードが予定されている。
王者・アーセナルは開幕節で昇格組のコベントリーと対戦。この試合のみ8月21日の開催となっており、新シーズンのオープニングマッチになる。コベントリーにはMF坂元達裕が所属している。
翌22日にはMF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスがエバートンと対戦。MF田中碧が所属するリーズはノッティンガム・フォレストと、DF高井幸大のレンタル元であるトッテナムはブレントフォードと対戦する。FW平河悠が今季レンタル加入した昇格組・ハル・シティはマンチェスター・ユナイテッドと激突。イプスウィッチ対サンダーランドも同日に行われる。
第2節ではコベントリー対ハル・シティ、C・パレス対マンチェスター・C、チェルシー対ブライトンなどが予定されている。第3節ではブライトン対リーズなどが行われる。
来年5月30日の最終節はアーセナル対ブライトン、C・パレス対リーズといったカードが予定されている。