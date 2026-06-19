　19日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は463枚だった。うちプットの出来高が325枚と、コールの138枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の71枚（1円高4円）。コールの出来高トップは9万円の26枚（3円高59円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　26　　　+3　　　59　　90000　
　　 7　　 +29　　 180　　85750　
　　 9　　 +53　　 215　　85000　
　　 2　　 +31　　 270　　84000　
　　 1　　 +40　　 415　　82000　
　　 5　　 +45　　 630　　80000　
　　 1　　 +90　　 750　　79000　
　　 3　　　　　　 865　　78500　
　　 2　　 +50　　1065　　77500　
　　 3　　+130　　1275　　77000　
　　 2　　　　　　1450　　76500　
　　13　　　 0　　1700　　75000　
　　 1　　+540　　2040　　74500　
　　 3　　+110　　2110　　74000　
　　 2　　　　　　2470　　73500　
　　22　　+310　　2515　　73000　
　　 2　　　　　　2625　　72750　
　　 1　　　　　　2650　　72625　
　　 7　　　　　　2705　　72500　
　　 3　　　　　　2855　　72250　
　　 7　　+105　　3005　　72000　
　　　　　　　　　　　　　71500　　3255 　　　　　　　 1　
　　 7　　　　　　4215　　70000　　2675 　　　 0　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　69250　　2610 　　-300　　　 7　
　　 2　　　　　　4495　　69000　
　　 4　　+130　　5415　　68000　　2170 　　+145　　　16　
　　　　　　　　　　　　　67500　　1775 　　 -45　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　67250　　1775 　　　　　　　 1　
　　 3　　　　　　5830　　67000　　1500 　　-245　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　66000　　1515 　　 +50　　　16　
　　　　　　　　　　　　　65750　　1410 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65500　　1325 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1175 　　-110　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64500　　1145 　　 +15　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1155 　　 +95　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63625　　 990 　　 -40　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 980 　　 +65　　　20　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 625 　　 +10　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 595 　　 +70　　　27　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 490 　　 +35　　　14　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 410 　　 +25　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 305 　　　 0　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 315 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 290 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　53750　　 261 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 239 　　　-5　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 204 　　 -12　　　15　
　　　　　　　　　　　　　51000　　 187 　　 +17　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 170 　　　+8　　　17　
　　　　　　　　　　　　　49000　　 150 　　　+6　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 124 　　 +10　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 124 　　 +19　　　24　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 103 　　　+3　　　13　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　98 　　 +21　　　10　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　53 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　25 　　　 0　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　12 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　10 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 5 　　　-2　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 4 　　　+1　　　71　

株探ニュース