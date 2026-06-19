日経225オプション8月限（19日日中） 2万円プットが出来高最多71枚
19日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は463枚だった。うちプットの出来高が325枚と、コールの138枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の71枚（1円高4円）。コールの出来高トップは9万円の26枚（3円高59円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
26 +3 59 90000
7 +29 180 85750
9 +53 215 85000
2 +31 270 84000
1 +40 415 82000
5 +45 630 80000
1 +90 750 79000
3 865 78500
2 +50 1065 77500
3 +130 1275 77000
2 1450 76500
13 0 1700 75000
1 +540 2040 74500
3 +110 2110 74000
2 2470 73500
22 +310 2515 73000
2 2625 72750
1 2650 72625
7 2705 72500
3 2855 72250
7 +105 3005 72000
71500 3255 1
7 4215 70000 2675 0 9
69250 2610 -300 7
2 4495 69000
4 +130 5415 68000 2170 +145 16
67500 1775 -45 5
67250 1775 1
3 5830 67000 1500 -245 4
66000 1515 +50 16
65750 1410 1
65500 1325 1
65000 1175 -110 2
64500 1145 +15 1
64000 1155 +95 2
63625 990 -40 1
63000 980 +65 20
60000 625 +10 8
59000 595 +70 27
58000 490 +35 14
57000 410 +25 4
55000 305 0 2
54750 315 1
54250 290 1
53750 261 8
53000 239 -5 4
52000 204 -12 15
51000 187 +17 2
50000 170 +8 17
49000 150 +6 2
47000 124 +10 4
46500 124 +19 24
46000 103 +3 13
45000 98 +21 10
40000 53 4
35000 25 0 3
30000 12 1
28000 10 1
25000 5 -2 2
20000 4 +1 71
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
26 +3 59 90000
7 +29 180 85750
9 +53 215 85000
2 +31 270 84000
1 +40 415 82000
5 +45 630 80000
1 +90 750 79000
3 865 78500
2 +50 1065 77500
3 +130 1275 77000
2 1450 76500
13 0 1700 75000
1 +540 2040 74500
3 +110 2110 74000
2 2470 73500
22 +310 2515 73000
2 2625 72750
1 2650 72625
7 2705 72500
3 2855 72250
7 +105 3005 72000
71500 3255 1
7 4215 70000 2675 0 9
69250 2610 -300 7
2 4495 69000
4 +130 5415 68000 2170 +145 16
67500 1775 -45 5
67250 1775 1
3 5830 67000 1500 -245 4
66000 1515 +50 16
65750 1410 1
65500 1325 1
65000 1175 -110 2
64500 1145 +15 1
64000 1155 +95 2
63625 990 -40 1
63000 980 +65 20
60000 625 +10 8
59000 595 +70 27
58000 490 +35 14
57000 410 +25 4
55000 305 0 2
54750 315 1
54250 290 1
53750 261 8
53000 239 -5 4
52000 204 -12 15
51000 187 +17 2
50000 170 +8 17
49000 150 +6 2
47000 124 +10 4
46500 124 +19 24
46000 103 +3 13
45000 98 +21 10
40000 53 4
35000 25 0 3
30000 12 1
28000 10 1
25000 5 -2 2
20000 4 +1 71
株探ニュース