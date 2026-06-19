◆女子プロゴルフツアー ニチレイレディス第１日（１９日、千葉・袖ヶ浦ＣＣ新袖Ｃ＝６５９０ヤード、パー７２）

ツアー通算１勝の荒木優奈（Ｓｋｙ）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの６４で回り、首位スタートを切った。

２打差の２位に木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）が続く。２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの優勝を目指す。

３打差の３位に、１９８８年のツアー制度施行後としては史上最長ブランク優勝記録（１１年ぶり）を持つ３６歳の金田久美子（スタンレー電気）、１９歳のルーキー藤本愛菜（ヤマエグループＨＤ）ら６人が追う。

２週前のヨネックスレディス。３６歳の木戸は惜しくも歴史的な偉業を逃した。初優勝を飾った吉田鈴（りん、大東建託）と２打差の２位。２２歳の時に勝った２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長ブランクとなる１４年ぶりの優勝に惜しくも届かなかった。

今週こそ偉業達成を目指すが、あくまで冷静。「自分自身のゴルフは、いい方向に向かっているので、しっかり目の前の一打に集中していきたい」と落ち着いて話す。

木戸は、ヨネックスレディスでは１４年ぶりの優勝に向けて好プレーを続けていたが、最終日の１７番パー４で、フェアウェーからの第２打を右に曲げて、ダブルボギー。痛恨のセカンドＯＢだった。１８番パー５では意地のバーディーフィニッシュ。終わってみれば、１７番のセカンドＯＢの分の２打だけ、吉田鈴に及ばなかった。

今週、木戸が勝てば１４シーズンぶりの復活優勝となる。正確には１３年３３４日（２０１２年７月２２日・サマンサタバサレディース〜２０２６年６月２１日・ニチレイレディス）。１９８８年のツアー制度施行後としては最長ブランク優勝記録は金田久美子の１１年１８９日（２０１１年４月２４日・フジサンケイレディス〜２０２２年１０月３０日・樋口久子・三菱電機レディス）。ツアー制度施行前としても、デビー・マッシーの１３年１日（１９７７年１１月３日・ＬＰＧＡ美津濃ジャパンクラシック〜１９９０年１１月４日・マツダジャパンクラシック）を超える。

父は、いぶし銀のプロレスラーとして活躍した木戸修（きど・おさむ）さん。一瞬にして相手を押さえつける「キドクラッチ」でファンを魅了した名プロレスラーは２０２３年１２月、７３歳で亡くなった。木戸さんは生前、娘の運転手も兼ねて、たびたび会場を訪れ、陰から応援していた。父が亡くなった時、木戸は「私にとっての木戸修は、優しい父親でもあり、偉大な先輩アスリートでもあり、尊敬し、父の娘であることを誇りに思っております」とコメントした。

木戸は、尊敬する父と同じくファイティングポーズを崩すことは決してない。ヨネックスレディスの戦いを終えた直後に「１７番は悔しさもありますが、１８番でバーディーを取れて、また来週、頑張りたいです。ホールアウトした時『必ず次につなげるぞ』と思いました。今週の経験も必ず『よかった』にしたいです。まだまだ試合が続くので、しっかり気持ちを切り替えて練習して頑張りたいと思います」と前向きにコメントしていた。

ヨネックスレディスから２週間。２位惜敗の経験を「よかった」に変えるチャンスをつかんだ。