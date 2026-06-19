元オランダ代表MFが日本代表に関する発言を謝罪「人種差別や差別的な意図はなかった」
元オランダ代表MFのラファエル・ファン・デル・ファールト氏が日本代表について「全員顔が似ている」と発言したことを謝罪するとともに、差別的な意図はなかったと釈明した。『アスレティック』や『BBC』などが伝えている。
ファン・デル・ファールト氏は北中米ワールドカップのオランダ対日本で、地元放送局『NOS』の番組に出演していた。同氏は試合終了直後、FW小川航基のヘディングシュートがMF鎌田大地に当たって日本の同点ゴールが生まれたシーンについて、DFミッキー・ファン・デ・フェンが小川をフリーにしていたことを指摘。その際に「(日本の選手は)全員顔が似ている。ファン・デ・フェンもそう思ったかもしれない」と語り、容姿で判別できずマークにつけなかったことを「もちろん冗談。怖くて何も言えないね」と付け加えながら主張していた。
だが、各国メディアから差別的な発言の可能性があることが指摘されると、ファン・デル・ファールト氏は18日に「私の発言で傷ついた人がいることを理解している。心から後悔している。不快に感じた人がいれば謝罪したい。決してそのような意図ではなかった」と声明を発表。続けて「発言に人種差別や差別的な意図はなかったことを明確にすることが重要だと考えている」と述べ、差別的な意図を持った発言ではなかったことを強調した。
サッカー界の差別に反対する団体『キック・イット・アウト』はフランク・スー財団との共同声明で「日本代表に人種差別的な中傷をし、冗談として発言を擁護しようとしていることに大きな失望を抱いている。たとえ人種差別的な意図がなかったと主張したとしても、選手に向けられてきたこれまでの例のように、当事者や広範な東アジアや東南アジアコミュニティに影響を及ぼしうる」と伝え、「W杯は世界中から膨大な視聴者を集めるため、出演者は言葉遣いに注意を払うこと、放送局は追加の教育や研修を通じて出演者に関する責任を負うことが常に重要だ」と主張している。
なお、ファン・デル・ファールト氏は同試合のオランダDFフィルヒル・ファン・ダイクの敏捷性についても「ボーイング747が旋回しているようだった」と独特の言い回しで批判していたという。
ファン・デル・ファールト氏は北中米ワールドカップのオランダ対日本で、地元放送局『NOS』の番組に出演していた。同氏は試合終了直後、FW小川航基のヘディングシュートがMF鎌田大地に当たって日本の同点ゴールが生まれたシーンについて、DFミッキー・ファン・デ・フェンが小川をフリーにしていたことを指摘。その際に「(日本の選手は)全員顔が似ている。ファン・デ・フェンもそう思ったかもしれない」と語り、容姿で判別できずマークにつけなかったことを「もちろん冗談。怖くて何も言えないね」と付け加えながら主張していた。
サッカー界の差別に反対する団体『キック・イット・アウト』はフランク・スー財団との共同声明で「日本代表に人種差別的な中傷をし、冗談として発言を擁護しようとしていることに大きな失望を抱いている。たとえ人種差別的な意図がなかったと主張したとしても、選手に向けられてきたこれまでの例のように、当事者や広範な東アジアや東南アジアコミュニティに影響を及ぼしうる」と伝え、「W杯は世界中から膨大な視聴者を集めるため、出演者は言葉遣いに注意を払うこと、放送局は追加の教育や研修を通じて出演者に関する責任を負うことが常に重要だ」と主張している。
なお、ファン・デル・ファールト氏は同試合のオランダDFフィルヒル・ファン・ダイクの敏捷性についても「ボーイング747が旋回しているようだった」と独特の言い回しで批判していたという。