飲酒運転疑惑の人気YouTuber「ばつまる夫婦」所属事務所が専属契約を解除

株式会社Gielプロダクション「Son」は19日、公式サイトを通じ、人気YouTuber「ばつまる夫婦」との契約を解除すると発表した 。ファミリー系YouTubeチャンネル「ばつまる夫婦」（チャンネル登録者数10.6万人）を巡ってSNSで炎上した飲酒運転疑惑に対し、事務所がコンプライアンス意識や対応姿勢で重大な相違を認めたことが解除の主因だ 。

問題となったのは石垣島旅行の動画で、夫のジョニーさんがビールのような飲み物を飲んだ後に車を運転する様子が映っていた 。視聴者の間で「飲酒運転ではないか」との指摘が相次ぎ、SNS上で炎上してた 。

YouTubeチャンネルで飲酒運転を否定し騒動を謝罪するも

【リアル】炎上している件について。

これに対し夫婦は17日、「【リアル】炎上している件について。」と題した動画に2人そろって登場 。妻が飲酒運転疑惑について関係者やファンらに謝罪するとともに「飲酒はしておりません」と否定し、「あれはノンアルコールで、私がドッキリを仕掛けるためにそういう風にした」と説明していた 。

この日、事務所は「弊社所属クリエイターの『ばつまる夫婦』につきまして、本日付で弊社との専属契約を解除いたしましたので、ご報告いたします」と発表 。「弊社では、本件の発生以降、撮影素材の検証および本人たちへのヒアリングを通じ、慎重に事実関係の確認を進めてまいりました」 。「しかしながら、現時点において明確な事実の特定・確認には至っておらず、様々な情報が飛び交う中で、これ以上の事実関係の追究は困難であると判断いたしました」と告知 。

コンプライアンス意識や本件への対応姿勢において重大な相違

「弊社といたしましては、本件において弊社が求めるコンプライアンス意識や本件への対応姿勢において、当人たちとの間に重大な相違があることが判明いたしました」 。「これ以上のマネジメントおよびサポートの継続は困難であると判断し、本日、ばつまる夫婦と協議の上、専属契約を解除するに至りました」と説明した 。