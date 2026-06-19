遠藤さくらさん・井上和さん「ナツイチ2026」メインビジュアル （C）集英社

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集英社は、集英社文庫の夏フェア「ナツイチ2026」を、6月19日より全国の参加書店で開始した。期間は9月30日まで。

「ナツイチ」は、若い世代に読書の素晴らしさを伝えるために毎年実施している夏の文庫フェア。今年は全国およそ3,500軒の書店で実施される。

今年のメインキャラクターには、乃木坂46の遠藤さくらさんと井上和さんが就任。書店店頭では、集英社文庫のキャラクター「よまにゃ」とコラボしたメインビジュアルが展開される。

また、集英社文庫の公式YouTubeチャンネル「よまにゃチャンネル」では、遠藤さんと井上さんが出演するコンセプトムービー「きみの意外な1ページ。」を公開。さらに、2人による特別対談や一行一答、一行朗読なども公開されている。

フェア参加書店では、「ナツイチ」対象作品を1冊購入すると、購入特典として「ナツイチ2026限定 よまにゃクリアしおり」全4種のうち1枚をプレゼントする。特典はなくなり次第終了となる。

今年の対象作品には、恩田陸氏の「鈍色幻視行」、結城真一郎氏の「難問の多い料理店」、村山由佳氏の「二人キリ」など全82冊がラインナップされる。さらに、フェア参加書店では、対象作品を紹介する小冊子も無料配布されており、遠藤さんと井上さんの撮り下ろし写真も掲載される。

遠藤さくらさん「ナツイチ2026」ビジュアル （C）集英社

井上和さん「ナツイチ2026」ビジュアル （Ｃ）集英社

集英社文庫「ナツイチ2026」よまにゃクリアしおり4種

「ナツイチ2026」ラインナップの一部

「ナツイチ2026」小冊子 カバー （C）集英社