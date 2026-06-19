元体操選手の池谷直樹が、家族に自身の借金と新たな夢を打ち明け、息子たちからの温かいメッセージに思わず涙する場面があった。

【映像】池谷直樹と美人妻＆3人のイケメン息子

6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #4』（ABEMA）が放送され、池谷が登場した。

スポーツの名門・日本体育大学を卒業後、全日本社会人選手権では鉄棒で日本一に輝き、現役引退後は視聴率25％超えの『筋肉番付』で、いまだ破られていない「モンスターボックス 23段」の世界記録を達成した池谷。その後も、マッスルミュージカルの主要メンバーとして大活躍したが、今年2月、『借金1億2000万円』『たこ焼きを販売して借金を返済中』という衝撃のニュースが報じられた。

番組に出ることを妻と子どもが知っているかを問われた池谷は、「詳しくは知らない。俺にあまり関心ないんじゃない？（笑）」と明かす。そこで、スタッフが「ご家族に話してみません？」と提案すると、池谷は乗り気ではないながらも、妻や子どもたちに現状と夢を打ち明けることを決断した。

自宅で妻と大学2年生の三男・優久翔さんを前にした池谷は、「新しいことやろうと思ってても、借金があるからお金を借りられない」と切り出し、コロナ禍で断念したアクロバットレストラン開業という夢に再び挑もうとしていることを説明。今回、資産家から応援金が得られる企画があること、それに際して家の物を売る必要があることを説明した。

これに対し、優久翔さんは「今ある負債にプラスしてリスクを負うのは、やっていく上では大変だし、頑張らないといけない」と指摘しつつも、「今までも工夫してやっているのを見ているから、家族は応援してあげないといけないというか、応援したいと思ってる」と優しく背中を押す。

また、川崎競馬場所属の騎手で、5月6日の「第40回 東京湾カップ（SII）」で重賞初勝利を飾った長男の匠翔（たくと）さんにも、この家族会議の内容が伝えられた。すると、事前に母親から「匠翔の物が売られるかもしれない」「大事なのがあったら言って」という連絡が来ていたことを明かす。

その上で、匠翔さんは「お父さんの夢、目標としてるレストランの立ち上げはとても応援しているし、お父さんのためになるなら売ってもらっても構わない」「できたら最初に招待してほしい」と、温かいメッセージを送った。また、取材を受けるにあたり次男の美久翔さんに相談したところ、「受けたほうがいい。お父さんに日頃の感謝を伝える良い機会じゃないか」と返ってきたことも明かされた。

匠翔さんの登場を予想していなかった池谷は、スタジオでこのVTRを見ると「マジで？」と驚くとともに、匠翔さんの言葉にこらえきれず目元を拭う。家族の深い絆を目の当たりにしていたMCの平成ノブシコブシ・吉村崇も「一家総出でやっていくんだ、っていうことですよね」と、感銘を受けていた。