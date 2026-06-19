

南野陽子（撮影＝田中聖太郎）

歌手で俳優の南野陽子（58）が6月18日、40周年記念コンサートツアーの最終公演「YOKO MINAMINO 40th Anniversary 〜ALL singles〜 “楽園のDoor” LAST FINAL」を開催した。

【写真】南野陽子、40周年コンサートツアー最終公演の模様

本ツアーは、昨年7月27日のNHKホール公演を皮切りに全国各地で行われ、各地でチケットが即日完売するなど大きな反響を呼びながら、多くのファンとともにデビュー40周年を祝ってきた。

コンサートは、「吐息でネット」「はいからさんが通る」など、これまでにリリースしたシングル曲のみで構成。当時の衣装を再現したほか、テレビ映像や写真を織り交ぜた演出でデビューからの歩みを振り返り、会場は懐かしさと温かな一体感に包まれた。

南野はステージで、「私だけの40年ではなくて、皆さんがいろんな事を乗り越えて頑張ってきたから、こうして一緒に楽しめるコンサートができました。本当にありがとうございます。」とファンへの感謝の思いを伝えた。

アンコールでは「吐息でネット」を披露。会場はファンとの大合唱に包まれ、南野とファン双方の熱い思いがあふれる感動的な時間となった。

そして最後は、「はいからさんが通る」を歌唱。約1年にわたって全国を巡った40周年記念コンサートツアーは、満員のファンから送られる大きな拍手と歓声に包まれながら、涙と笑顔の感動のフィナーレを迎えた。