サッカー元日本代表ＤＦの田中マルクス闘莉王氏が１８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「闘莉王ＴＶ」を更新。１４日（日本時間１５日）のＷ杯北中米大会・１次リーグＦ組、日本−オランダ戦の日本代表について論評した。

この日は守備的ＭＦとＤＦが対象で、鎌田大地、佐野海舟のコンビについて「とてつもない運動量だった。２人合わせて９点」と高得点をつけた。

鎌田は１−２の後半４４分に値千金の同点ゴール。小川航基のヘディングシュートが鎌田の頭頂部に触れて方向が変わり、相手のゴールネットを揺らした形となった。

もし鎌田の頭に触れていなかったら？と問われた闘莉王氏は「なってみなきゃわかんないですけど、まあ多分（相手ＧＫは）反応できてたんだろうし。逆にあのヘディングを１センチ下だったら鎌田選手の頭にぶつかって跳ね返ってきたら、俺がめちゃくちゃ文句言ってましたよね」と振り返った。

「だから１センチの差がどれだけ大切かということ。Ｗ杯では。前回は三笘の１ミリ？今度は鎌田選手の頭の１センチというのが物語ってますね。厳しい世界ですね」と話した。

また、オランダ戦では守備に多くの時間を割かざるをえなかった２人だけに「きょうは守りの時間が多いからなかなかわからない。今度は攻めなきゃいけない、点取らなきゃいけない、崩さなきゃいけないっていう展開になったらどうなるんだっていうことをもう一度見てみたい」と次戦、２０日（日本時間２１日）のチュニジア戦での攻撃面での連係に期待した。