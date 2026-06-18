TVアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』7月6日放送開始！キービジュアル＆第2弾PV解禁！OPテーマはBUDDiiS、EDテーマはくらわんに決定！

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無能を演じる最強皇子の暗躍譚『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』。TVアニメが2026年7月6日から放送・配信されることが決定。キービジュアルと第2弾PVも公開され、OPテーマをBUDDiiS、EDテーマをくらわんが担当することも決定した。

キービジュアルは、双子の皇子・アルノルトとレオナルトが対象的に描かれ、そんな兄弟をサポートする3人・フィーネ、エルナ、リンフィアの姿も。第2弾PVは、無能を装う第七王子、“出涸らし皇子”と呼ばれるアルノルトが弟であるレオナルトとともに帝位争いで暗躍する様子、そして彼らを取り巻くヒロインたちの活躍の姿も描かれた映像となっている。

また、7月6日（月）より、20時57分からはTOKYO MX、24時00分からはBSフジにてTV放送が決定したほか、ABEMA・ｄアニメストア・U-NEXT・アニメ放題にてでも同日21時30分より先行配信も決定した。

OPテーマは令和誕生のダンスボーカルグループ・BUDDiiSの「Script」に決定、そしてEDテーマは4人組歌い手アイドルグループ・くらわんの「素敵なかんちがい」に決定。BUDDiiSからは「この楽曲はたとえ人生という物語で苦境に立たされても自分たちが目指した結末へと導く誓いの『Script（脚本）』を胸に戦い続けるという強いメッセージが込められています！」、くらわんからは「楽曲を通して、作品の持つ魅力や世界観を少しでも感じていただけたら嬉しいです。」と、それぞれアーティストコメントも届いている。

●楽曲情報

OPテーマ

BUDDiiS

「Script」

作詞 : ERECA

作曲 : pw.a, ERECA

編曲 : pw.a

＜BUDDiiSコメント＞



BUDDiiS TAKUYA

僕たちBUDDiiSの楽曲『Script』がアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』のオープニングテーマに決定しました！

この楽曲はたとえ人生という物語で苦境に立たされても自分たちが目指した結末へと導く誓いの『Script（脚本）』を胸に戦い続けるという強いメッセージが込められています！

そんな熱い想いをエッジの効いたロックサウンドで表現しているので、聴いているだけでテンション上がること間違いなしの楽曲になっています！アニメと一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです！

EDテーマ

くらわん

「素敵なかんちがい」

作詞：藤村鼓乃美

作曲：山崎 光

編曲：脇 眞富

＜くらわんコメント＞



この度、アニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』のエンディングテーマを担当させていただきました。 作品に関わらせていただけたことを、とても光栄に思っています。 楽曲を通して、作品の持つ魅力や世界観を少しでも感じていただけたら嬉しいです。アニメのエンディングを彩る一曲として、皆さまの心に残る楽曲になれば幸いです。ぜひ作品とあわせて楽しんでください！

●作品情報

TVアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』

2026年7月6日（月）からTOKYO MX、BSフジにて放送開始

TOKYO MX：2026年7月6日から毎週月曜日20時57分〜

BSフジ：2026年7月6日から毎週月曜日24時00分〜

配信情報

・先行配信

2026年7月6日から毎週月曜日21時30分より配信

ABEMA、ｄアニメストア、U-NEXT、アニメ放題

＜イントロダクション＞

無能と蔑まれる底辺皇子。その正体は──

強大な軍事力を誇るアードラシア帝国。

その第七皇子である“アルノルト”は、優秀な双子の弟“レオナルト”にすべてを吸い取られた『出涸らし皇子』と呼ばれていた。

皇太子だった第一皇子の急逝により激化する帝位争いの中、

アルノルトは「死ぬのは嫌だし、弟を皇帝にするか」と本気を出すことを決意する。

表舞台では無能な『出涸らし皇子』を演じながら、

裏では大陸に5人しか存在しないSS級冒険者“シルバー”として圧倒的な力で暗躍し、

帝位争いを影から支配していく。

「小説家になろう」累計5億7千万PV、シリーズ累計180万部突破！

無能を演じる最強皇子の暗躍ファンタジー、ここに開幕！

【スタッフ】

原作：タンバ（株式会社KADOKAWA 角川スニーカー文庫刊）

原作イラスト：夕薙

コミカライズ担当：天海雪乃

監督：柳瀬雄之

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：只野和子

美術監督：柴田 聡

色彩設計：真水由貴

撮影監督：野村雪菜

音楽：Akki

劇伴プロデュース：kuma

音響監督：本山 哲

音響効果：山谷尚人

音響・劇伴制作：ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作：MAHO FILM

【キャスト】

アルノルト・レークス・アードラー：内田雄馬

レオナルト・レークス・アードラー：戸谷菊之介

フィーネ・フォン・クライネルト：石見舞菜香

エルナ・フォン・アムスベルグ：内田真礼

リンフィア：本渡楓

エリク・レークス・アードラー：田丸篤志

ゴードン・レークス・アードラー：竹内良太

ザンドラ・レークス・アードラー：斎賀みつき

ヨハネス・レークス・アードラー：井上和彦

クリスタ・レークス・アードラー：桑原由気

セバスチャン：田中正彦

主題歌

OPテーマ：BUDDiiS「Script」

EDテーマ：くらわん「素敵なかんちがい」

＜BUDDiiSプロフィール＞

令和誕生のダンスボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」

FUMINORI、KEVIN、MORRIE、SEIYA、YUMA、SHOW、TAKUYA、FUMIYA、SHOOTからなる9人組。2026年7月8日(水)にはメジャー1stシングル「キミは都市伝説 / クラッシュパラダイス」をリリース。

同年10月からは東名阪を巡る「BUDDiiS vol.12 Hall Tour - LiMiT -」の開催が決定している。

＜くらわんプロフィール＞

2024年4月に結成した4人組歌い手アイドルグループ・くらわん（Class in Wonderland）。

「ここがボクらの居場所 ― いつでも帰っておいで ―」というコンセプトのもと、歌や配信、動画コンテンツを通して、“帰ってこられる場所”のような存在を目指し活動中。

メンバーは、うえ・れれ・なゆた・ここあの4人。高い歌唱力と個性豊かなキャラクターを武器に、歌ってみた動画やオリジナル楽曲、生配信企画など幅広く展開している。

2024年8月には、「【紅白出場事務所】からデビューする歌い手グループ」として約1か月間の覆面活動を経て、エイベックス・グループ所属を発表。

現在はYouTubeを中心に活動の幅を広げながら、ライブイベントやファンミーティングなどリアルでの活動も積極的に展開中。 “箱推ししたくなるグループ”として、リスナー一人ひとりに寄り添える存在を目指している。

©タンバ・夕薙/KADOKAWA/出涸らし製作委員会

関連リンク

TVアニメ『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』公式サイト

https://degarashiouji.com

BUDDiiSオフィシャルサイト

https://buddiis.com

くらわんオフィシャルサイト

https://avex.jp/classinwonderland/