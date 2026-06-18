【蟲神器 オフィシャルコミック】 6月18日 発売 価格：1,100円

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小学館集英社プロダクションは、DAISOオリジナルトレーディングカードゲーム「蟲神器」のオフィシャルコミック「蟲神器 オフィシャルコミック」を、本日6月18日に発売した。価格は1,100円。

「蟲神器」は、虫をモチーフにしたオリジナルトレーディングカードゲーム。シンプルでわかりやすいルールにより、子どもから大人まで幅広いファンを獲得している。

「蟲神器 オフィシャルコミック」は、原作を原やすし氏、漫画を木藤古マサキ氏と原やすし氏が手がける作品。「蟲神器」の公式ホームページにて連載中のWebコミック「むしコミ」を単行本化したもので、遊び方から世界観まで楽しめる入門編コミックとなっている。また、ゲームで使用できるオリジナル「コミックプロモカード」が特典として付属する。

プロモカード特典

【内容】

「蟲神器」――それは世界中の虫たちを自在に操れる能力を持つ“三種の神器”。

それを手にしたものだけが真の蟲主になれる。

蟲神器カードを使って虫を操り闘う闘虫競技「虫陣戯（むしじんぎ）」で狙うものは、三種の神器のひとつ「蜜絶の鏡」、そして「叡智（えいち）の蟲主」の座！

主人公は、「蒼炎のカガリ」の異名を持つ虫陣戯プレイヤー、篝夏音。

そしてその前に立ちはだかる、ライバルの「紅蓮のオガミ」こと拝 蓮司。

「蟲神器」カード開発者であり、現在「蜜絶の鏡」を継承する「叡智の蟲主」の蠱塚 天牛。

果たして、誰が真の蟲主の座をつかむのか。虫を操る白熱のバトルが今始まる！