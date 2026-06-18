【「BBQステーキワッパー」・「チーズBBQステーキワッパー」・「ダブルBBQステーキワッパー」】 6月19日 発売予定 価格： 単品 1,190円～ セット 1,490円～

ビーケー・ジャパンは、夏限定の「BBQステーキワッパー」、「チーズBBQステーキワッパー」、「ダブルBBQステーキワッパー」を6月19日より新たに発売する。価格は単品が1,190円から、セットが1,490円から。

今回発売されるのは、直火焼きの100%ビーフパティに牛バラステーキを豪快に重ね、パプリカ、クミン、シナモン、ナツメグなど10種のスパイスをブレンドした新開発の「特製BBQスパイスソース」で仕上げた夏限定のバーガー。

「BBQステーキワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるバーガー。「BBQステーキワッパー」のアメリカ産の牛バラステーキは、直火でしっかりと焼き色を付けたあと、真空加熱調理とオーブン焼成を組み合わせることで、肉の旨みをぎゅっと閉じ込めている。また、本場アメリカのBBQで使われるスパイスを効かせた本格的なおいしさを目指し、コク深いウスターソースをベースに、ガーリックやオニオンの力強さが特徴となっている。

「チーズBBQステーキワッパー」は、直火焼きの100%のビーフパティと肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、コクのあるチェダーチーズ2枚、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉とチーズのおいしさを楽しめるバーガー。そして、「ダブルBBQステーキワッパー」は、直火焼きの100%のビーフパティ2枚と肉の旨みをぎゅっと閉じ込めたアメリカ産の牛バラステーキに、フレッシュなレタス、トマト、オニオンの豊富な野菜を重ね、クリーミーなマヨソースと「特製BBQスパイスソース」で仕上げた、豪快に肉のおいしさを楽しめるボリューム満点のバーガーで、3商品すべて、BBQ好きの人も、バーガーキングファンの人も楽しめるバーガーに仕上がっている。

商品概要

【BBQステーキワッパー】【チーズBBQステーキワッパー】【ダブルBBQステーキワッパー】

【BBQステーキワッパー】

発売日：6月19日～

価格：単品1,190円、セット1,490円

【チーズBBQステーキワッパー】

発売日：6月19日～

価格：単品1,290円、セット1,590円

【ダブルBBQステーキワッパー】

発売日：6月19日～

価格：単品1,590円、セット1,890円

【注意事項】

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、「BBQステーキワッパー」、「チーズBBQステーキワッパー」、「ダブルBBQステーキワッパー」を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング 関西国際空港第一ターミナル店（大阪府泉佐野市泉州空港北1 第1ターミナルビル本館 2F 国際線出発エリア）

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