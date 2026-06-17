ランクルよりワイド

北米で展開されてきたホンダの大型SUV「パスポート」が、日本市場にも投入されることになりました。ゆとりあるサイズと実用性を特徴とするモデルで、2026年3月の国内導入の知らせを受け、国内ユーザーからは絶えず関心が高まっています。

導入されるのは、オフロード性能を高めた上級グレード「トレイルスポーツ エリート」で、2026年後半から順次発売される予定となっています。

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ボディサイズは北米仕様で全長4864mm×全幅2017mm×全高1857mm、ホイールベース2820mmとワイドなプロポーションを持ち、スクエアなフォルムと相まって、北米生産車らしい存在感を備えています。

搭載されるパワートレインは最高出力285hpを発揮する3.5リッターV型6気筒エンジンで、10速ATと4WDシステムを組み合わせています。

さらに、最低地上高は211mmを確保し、スズキ「ジムニー」（205mm）を上回るクリアランスを持つなど、オフロード走行を意識した設計が随所に盛り込まれています。

専用18インチホイールやオールテレーンタイヤ、スキッドプレートなども装備し、外観はタフで精悍な印象にまとめられています。

室内は広い居住空間と快適装備を備え、上級グレードらしい質感を追求したつくりです。

日本導入モデルは左ハンドル仕様となる見通しで、北米モデルのキャラクターをそのまま引き継ぐ構成となっています。

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国内では2026年3月に導入が明らかになって以降、販売店には早い段階から問い合わせが寄せられているといいます。

都内のホンダ販売店担当者は「近年のホンダ車にはなかったフルサイズSUVとして、多くの関心をいただいています」と話します。

ユーザーからは「サイズ感が新鮮」「ワイドな印象」といったデザイン面の声のほか、「悪路に強そう」「パワーが気になる」といった走行性能への期待も寄せられています。

また、「左ハンドルが珍しい」「装備内容を詳しく知りたい」といった反応も見られ、海外専用モデルらしい無骨さが支持されている様子です。

今回の導入は、ホンダのSUVラインナップに新たな選択肢を加える動きとなっており、今後の展開にも関心が向けられています。