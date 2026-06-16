

忙しい毎日の中で、料理にかけられる時間や手間を少しでも減らしたいというニーズが高まっています。特に、忙しい時間帯に同時進行で家事をこなす子育て世帯にとって、電気調理鍋は“材料を入れてスイッチを押すだけ”で調理が進む家電として注目を集めています。

圧力・無水・低温・発酵など、多彩な調理が1台で完結する機能性に加え、デザイン性の向上もめざましく、キッチンに置きっぱなしにしやすいなど初心者から料理好きまで幅広い層に支持されています。ただし、容量や加熱方式、予約調理の有無などはモデルごとに特徴が大きく異なります。家庭の人数や調理スタイルに合った一台を選びましょう。

この記事では、子育て世帯の電気調理鍋選びに重要なチェックすべきポイントを解説し、おすすめ製品を紹介します。

電気鍋の選び方チェックポイント

電気鍋の種類と特徴

電気鍋選びの最初のポイントは、「どんな料理を作りたいか？」。一口に電気鍋といっても、用途によってタイプが分かれています。必要な機能は、利用する目的を明確にすることで絞られていきます。

電気圧力鍋

高圧で一気に加熱するため、肉や豆料理が短時間で仕上がり、カレーなどの煮込み料理が得意です。自動メニューが豊富で、料理初心者でも扱いやすいのが特長です。 マルチクッカー（無水・スロー・発酵など）

低温調理や無水調理、発酵など、家庭では火加減の調整などが難しい調理を手軽に楽しめます。日々の料理の幅を広げたい人に向いています。

容量・サイズ

容量が大きいほど汎用性は高まります。とはいえ、キッチンに置きっぱなしにする場合は本体サイズや重量も重要。また、内なべの素材も見逃せないポイントで、コーティングの有無や種類、ステンレス製なら耐久性に優れています。

人数に合わせた容量の目安は次のとおりです。

家族の人数調理容量1〜2人〜1.2L3〜4人〜2.5L4人以上2.5L以上

消費電力と電気代

電気鍋の消費電力は600〜1200W前後が一般的です。出力が高いほど加熱が早く、圧力調理の場合は短時間で済むため、電気代が実は抑えられるということもあります。

一方、低温で長時間加熱を行うスロー調理は、消費電力が小さいため、結果的に電気代が大きくなるわけではありません。“高出力＝早い”、“低出力＝じっくり”という違いを理解しておくと、調理スタイルに合ったモデルを選びやすくなります。

メニュー・モード

電気鍋の使い勝手を左右するのが、自動メニューと調理モードの種類です。特に料理初心者は自動メニューが多いモデルを選ぶとレパートリーを増やすことができるため、日々の料理が豊かになります。

一方、もともと圧力鍋に使い慣れている人であれば、マニュアル（手動）で圧力や時間を柔軟に設定できるほうが自由度が効いて使いやすくなります。

よくある自動メニュー：

カレー、肉じゃが、角煮、ポトフ、炊飯など。料理初心者にとって“失敗しない安心感”につながります。 調理モードの例： 圧力、無水、蒸し、スロー（約90℃）、発酵（ヨーグルト・パン生地）、低温調理（サラダチキン）、温め直し

お手入れ性と安全性

毎日使う家電だからこそ、お手入れのしやすさはとても重要。長く快適に使うために、次のポイントをチェックしましょう。

パーツが少なく洗いやすいか 食洗機対応か 圧力ピンやロック機構など安全設計がしっかりしているか 内鍋の耐久性

子育て世帯向けおすすめ電気調理鍋7選

シャープ「ヘルシオ ホットクック KN-HW24H」

ネット経由でメニュー拡大！レシピ豊富な電気調理鍋の元祖のフラッグシップ

2.4Lの大容量で2〜6人分に対応。週末の作り置きから、平日の予約調理まで、食材を入れてボタンを押すだけで完了。“まぜ技ユニット”が鍋底からしっかりかき混ぜ、3つのセンサーが温度と蒸気を細かく見張りながら火加減を自動で最適化し、食材の旨味を引き出しながら美味しく仕上げます。Wi-Fi経由でメニューを増やせるため、献立のバリエーションも豊富に。

SPEC ●調理容量（満水容量）：2.4L（4.7L） ●サイズ：幅345×奥行305×高さ256mm ●質量：約6.0kg ●定格消費電力：800W ●メニュー数：自動モード161、手動モード11

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パナソニック「オートクッカー ビストロ NF-AC1000」

高火力×自動調理で一気に仕上げる、パナソニックのフラッグシップ電気圧力鍋



圧力機能を搭載。独自の“鍋底かき混ぜ”と高火力IHにより、炒め・煮込み・蒸し・低温調理まで幅広く対応。食材を入れてスタートするだけで、火加減・圧力・かき混ぜを自動制御し、短時間でも味がしっかり染み込んだ料理に仕上がります。

2.4Lの大容量で2〜6人分に対応。スマホアプリと連携すれば、レシピ検索から本体操作までをシームレスに行える。クラウド経由でメニューが増えるため、献立のマンネリを防げる。

SPEC ●調理容量（満水容量）：2.4L（4.2L） ●サイズ：幅333×奥行336×高さ260mm ●質量：約8.2kg ●定格消費電力：1290W ●メニュー数：25（本体搭載・アプリで追加・入替可能）

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ティファール「ラクラ・クッカー プロ」

かき混ぜ機能を搭載し、手間なくムラなく調理する電気圧力鍋

独自の“かきまぜパドル”を搭載し、炒め物も煮込みもムラなく仕上げる電気圧力鍋。圧力調理中もかき混ぜ続けるため、調味料や熱が均一に行き渡り、短時間でも味をしっかり染み込ませることができます。圧力・無水・蒸す・炒め・煮るなど13種類の調理モードを搭載。焼きそば、カレー、肉じゃが、ポテトサラダまで、手間のかかるメニューも手間なく完成します。2〜4人分に最適な容量。

SPEC ●調理容量（満水容量）：2L（3L） ●サイズ：幅310×奥行326×高さ274mm ●質量：約5.3kg ●定格消費電力：800W ●メニュー数：65レシピ

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ティファール「クックフォーミー タッチ」

操作性・レシピ・時短性の三拍子が揃った、ティファールの“おまかせ調理”の決定版

タッチ操作でレシピ検索から調理まで完結する、ティファールの“レシピ内蔵型”電気圧力鍋のフラッグシップモデル。4.3インチのカラータッチパネルはスマホ感覚で直感的に操作ができ、写真付きの手順を見ながら進めるだけで、幅広い料理がほったらかしで完成します。

本体には270種類のレシピを内蔵。Wi-Fi接続することにより最新レシピをさらに追加できます。スマホアプリと連携すれば、スマホからレシピを本体に送信したり、調理状況を外出先から確認したりすることも可能です。

SPEC ●調理容量（満水容量）：2L（3L） ●サイズ：幅324×奥行314×高さ268mm ●質量：約5.2kg ●定格消費電力：900W ●メニュー数：270レシピ（内蔵）

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タイガー魔法瓶「＜TIGER COOKPOT＞COK-B400」

やさしい圧力で食材の食感と旨味を残した時短調理

炊飯器で培った約100年の熱コントロール技術を詰め込んだ、タイガーの電気圧力鍋。一般的な高圧よりもやさしい圧力で調理する、独自の“うま圧（約1.15気圧）”で、食材の煮崩れを防ぎつつ、食感と旨みをしっかり残して仕上げてくれます。

1台で11役の調理方法に対応し、下ごしらえから煮込みまで対応。特に“炒め”機能はカレーや肉じゃがなどの“炒め”→”煮込み”がスムーズに調理できるのが魅力です。

2.5Lの調理容量で4〜6人分に対応。43種類のオートメニューと、火加減や調理時間を細かく調整できるマニュアルモードを搭載し、毎日の定番料理を手間なく失敗もなく仕上げられます。

SPEC ●調理容量（満水容量）：2.5L（4.0L） ●サイズ：幅319×奥行324×高さ257mm ●質量：約4.6kg ●定格消費電力：760W ●メニュー数：自動モード43、調理モード8

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シロカ「自動調理鍋 おうちシェフクッカー SP-MC5D151」

2品同時の圧力調理にも対応！大容量ながら時短とおいしさを両立する電気圧力鍋



4〜6人分を一度に作れる大容量と、シロカ独自の“スマートプレッシャー技術”で時短とおいしさを両立する電気圧力鍋。自動減圧機能で調理時間を短縮し、忙しい日でも本格的な一品が短時間で完成します。

さらに、付属の「同時調理容器」を使うことで、主菜＆副菜、ごはん＆カレー、おかず＆スープなど異なる2品を同時に圧力調理できる新機能も搭載。「時短モード」で、白米3合を約22分で炊き上げられる機能も。

SPEC ●調理容量（満水容量）：3.2L（5.0L） ●サイズ：幅275×奥行344×高さ287mm ●質量：約5.5kg ●定格消費電力：1200W ●メニュー数：自動モード88、手動（調理時間、および圧力値を50〜100kPaまで5kPa刻みで設定可能）

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A-Stage「Re・De Pot」

道具以上インテリア未満のちょうどよい電気圧力鍋

調理容量1.2Lのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、デザイン性の高さでも人気の電気圧力鍋。内釜には遠赤外線効果の高いセラミックコートを採用し、炊飯から煮込み・無水調理・低温調理まで幅広く対応。30〜100℃を5℃刻みで設定可能な低温調理や、ローストビーフや天然酵母パン、味噌づくりなど温度管理が難しいメニューもボタンひとつで最適に制御しておいしく仕上げてくれます。

SPEC ●調理容量（満水容量）：1.2L（2L） ●サイズ：幅288×奥行222×高さ244mm ●質量：約2.8kg ●定格消費電力：600W ●メニュー数：自動モード8、調理モード3

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食べ盛りの子育て世帯において、材料を入れてスイッチを押すだけで多彩な料理が完成する電気調理鍋は、日々の料理の手間を大幅に軽減できる便利な家電です。家族の人数に応じた容量やライフスタイルに合わせた機能・お手入れのしやすさを基準に最適な一台を選んでください。

※本記事の内容は、掲載日時点のものです。商品や価格は予告なく変更されたり、店舗によってはお取り扱いがなかったりする場合があります。

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