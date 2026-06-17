通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間物6％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.14 6.10 6.01 7.05
1MO 6.33 5.06 5.84 5.93
3MO 7.45 5.21 6.53 6.29
6MO 8.16 5.46 7.13 6.70
9MO 8.36 5.72 7.47 6.94
1YR 8.57 6.17 7.86 7.20
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.45 8.10 7.00
1MO 6.07 7.30 6.02
3MO 6.94 7.89 6.28
6MO 7.72 8.39 6.62
9MO 8.12 8.63 6.80
1YR 8.40 8.92 7.07
東京時間10:30現在 参考値
日銀会合を無難にこなしたこともアリ、ドル円の1週間物は落ち着いた推移。
1WK 6.14 6.10 6.01 7.05
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3MO 7.45 5.21 6.53 6.29
6MO 8.16 5.46 7.13 6.70
9MO 8.36 5.72 7.47 6.94
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.45 8.10 7.00
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3MO 6.94 7.89 6.28
6MO 7.72 8.39 6.62
9MO 8.12 8.63 6.80
1YR 8.40 8.92 7.07
東京時間10:30現在 参考値
日銀会合を無難にこなしたこともアリ、ドル円の1週間物は落ち着いた推移。