　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.14　6.10　6.01　7.05
1MO　6.33　5.06　5.84　5.93
3MO　7.45　5.21　6.53　6.29
6MO　8.16　5.46　7.13　6.70
9MO　8.36　5.72　7.47　6.94
1YR　8.57　6.17　7.86　7.20

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.45　8.10　7.00
1MO　6.07　7.30　6.02
3MO　6.94　7.89　6.28
6MO　7.72　8.39　6.62
9MO　8.12　8.63　6.80
1YR　8.40　8.92　7.07
東京時間10:30現在　参考値

日銀会合を無難にこなしたこともアリ、ドル円の1週間物は落ち着いた推移。