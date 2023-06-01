【Amazon.co.jp限定】ハイセンス 85V型「85E70R」4K Mini LED 量子ドット 2.1ch 倍速パネル

Amazonにてハイセンスのテレビが特別価格で販売されている。期間は6月30日23時59分まで。

対象商品には、Mini LED搭載ハイエンドモデル「E80R」や、機能を絞り優れたコストパフォーマンスを実現したモデル「E70R」、4K倍速モデル「E7R」など、テレビ各種がラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス 85V型「85E80R」4K Mini LED PRO 2.1.2ch 量子ドット 倍速パネル

Mini LED PROを搭載したハイエンドモデルの4K対応Mini LEDテレビ。クラスを超える高輝度かつ高コントラスト映像を実現する。HI-VIEW AIエンジン PROを搭載しており、画質だけでなく音質も省エネも最適化する。広視野角低反射パネルで外光の反射が抑えられ、斜めから見てもきれいな映像が楽しめる。さらに、2.1.2ch空間サラウンドシステムで、最大出力60W、天井からも音が降ってくるような3D音響を実現する。

ハイセンス 85V型「85E7R」4K 量子ドット 倍速パネル ダブル録画 チューナー内蔵 ゲームモード Pro

なめらかな144Hz VRR対応の倍速パネルを搭載した4K対応スマートテレビ。HI-VIEW AIエンジン PROを搭載しており、画質だけでなく音質も省エネも最適化する。バックライトの光を量子ドットで変換し、リアルな色彩と深い没入感を生み出す。

2.1ch重低音サラウンドシステムを搭載しており、実用最大出力50Wで音響の潜在能力をAIで最大限に引き出す。さらに、ゲームプレイに特化した便利機能が満載の「ゲームモード Pro」に対応している。