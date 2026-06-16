トルクフルで粘り強く、速度上昇は円滑

9代目へ生まれ変わった、トヨタ・ハイラックス。2.8Lディーゼルターボエンジンは、耳障りさを抑えた、穏やかなノイズでアイドリングする。電動サイドブレーキを解除し、ゴツいシフトレバーをDに入れ、ブレーキペダルを緩めれば、滑らかに前進を始める。

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エンジンはトルクフルで粘り強く、速度上昇は円滑。オフロード・モード次第で、アクセルレスポンスは変化もする。ロックではマイルドに、サンドではアグレッシブに。



トヨタ・ハイラックス 2.8 D-4D 48V インヴィンシブルX（欧州仕様）

高負荷をかけない限り、エンジンは静静と回転。0-100km/h加速は非公表ながら、10.0秒前後だろう。ピックアップトラックとして、不満のないダッシュ力といえる。

変速感は明確にあり、速度の上昇とともに4気筒ディーゼルらしい唸りが響いてくる。ライバルのフォード・レンジャーが積む、6気筒ほど洗練されてはいないものの、普段使いで不満が出るほどではないはず。

ピックアップとして快適な乗り心地

ステアリングホイールは、低速域では軽く、速度上昇とともに重くなりスワリも良くなる。手のひらへの感触は濃くなく、フロントノーズの反応はおっとり気味だが、最小回転直径は12.6mと小回りは効く側にあり、交差点などでの取り回しは悪くない。

乗り心地は、空荷の状態では特に、路面の凹凸を伝えがち。それでも、大きなうねりなどは良く吸収してくれる。レンジャーのように、乗用車的な落ち着きまでは得られないが、ピックアップトラックとして快適だといっていい。



トヨタ・ハイラックス 2.8 D-4D 48V インヴィンシブルX（欧州仕様）

ラダーフレーム構造だから、キャビンが独立して揺れる場面もあるが、走行時の車内ノイズは一般的なクルマと比較しても小さい。高速道路での安定性も、充分に高い。

最大積載量は、仕様によるが1025kgから1065kg。ブレーキ付きのトレーラーなら、3500kgまで牽引できる。燃費はカタログ値で10.2km/Lと、マイルド・ハイブリッドの4気筒ディーゼルターボの割に良くはない。

最低地上高309mmでライバル凌駕の悪路性能

悪路性能は、ライバルを凌駕する。先代が本格オフローダーのジープ・ラングラーへ届かなかったのは、長いホイールベースが理由といえた。最低地上高は309mmで、スターター・ジェネレーター（ISG）の位置が高く、最大渡河水深は700mmと深い。

ボディと路面が触れる角度は、フロントのアプローチで29度。ホイールベース間のブレークオーバーと、リアのデパーチャーも24度と、いずれも大きく確保されている。



トヨタ・ハイラックス 2.8 D-4D 48V インヴィンシブルX（欧州仕様）

険しい路面でも、ステアリングは軽いままで、フィードバックは穏やか。もう少し手応えはあってもいいが、長時間荒野を走っても疲れにくい、というメリットがある。

6速ATは、マニュアル・モードかスポーツ・モードを選択可能。2WDハイと4WDロー／ハイで変更でき、リアデフのロックと、ヒルディセント・コントロールも実装する。

定評を一層確固たるものにする世代交代

あらゆる環境において、従来以上のまとまりの良さと洗練性を実感させる、9代目ハイラックス。同時に、財政難で傷んだままの路面でも、自由を求めて飛び出した荒野でも、頼もしく走り続けられる能力は秘めたままだ。

マイルド・ハイブリッドへ期待するほど燃費は良くないが、価格競争力は高い水準にある。これまで通り、耐久性や信頼性も間違いないだろう。ハイラックスの定評を一層確固たるものにする、内容の濃い世代交代だといっていい。



トヨタ・ハイラックス 2.8 D-4D 48V インヴィンシブルX（欧州仕様）

◯：従来の強みをそのまま継承 パワフルでトルクフル 頼もしい悪路性能

△：より洗練性の高いライバルが存在する 後席の広さはSUVが上 恩恵を感じにくいマイルド・ハイブリッド

トヨタ・ハイラックス 2.8 D-4D 48V インヴィンシブルX（欧州仕様）のスペック

英国価格：5万4095ポンド（約1136万円）

全長：5320mm

全幅：1855mm

全高：1815mm

最高速度：177km/h

0-100km/h加速：10.0秒（予想）

燃費：10.2km/L

CO2排出量：256g/km

車両重量：2205kg

パワートレイン：直列4気筒2755cc ターボチャージャー＋ISG

使用燃料：軽油

最高出力：203ps/3000-3400rpm

最大トルク：50.9kg-m/1600-2800rpm

ギアボックス：6速オートマティック／四輪駆動



トヨタ・ハイラックス 2.8 D-4D 48V インヴィンシブルX（欧州仕様）